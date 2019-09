Un haut responsable de la GRC accusé en vertu de la Loi sur la protection de l'information

Un haut responsable du renseignement à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Cameron Ortis, a été arrêté et accusé en vertu d’infractions au Code criminel et à la Loi sur la protection de l’information.

Cameron Ortis est notamment accusé de communication non autorisée d'informations opérationnelles, d'abus de confiance et d'utilisation non autorisée d'un ordinateur.

L'homme, un civil, est un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, des infrastructures stratégiques et des robots numériques (bots en anglais).

La GRCGendarmerie royale du Canada précise que les accusations découlent d'activités qui auraient eu lieu au cours de son mandat d'employé de la GRC .

L'homme devrait comparaître cet après-midi à Ottawa.

L’organisation indique qu’elle ne fera pas d’autre commentaire afin de ne pas nuire à l’enquête.

Selon une source de CBC News, dans la mesure où le travail d’Ortis touchait aux opérations de sécurité nationale, les ministères fédéraux procèdent actuellement à des évaluations internes des dommages liés à l'arrestation de l'homme.

Les accusations en vertu de la Loi sur la protection de l'information sont généralement portées contre des puissances étrangères accusées d'espionnage.

L'analyste de la marine canadienne Jeffrey Delisle, qui a plaidé coupable, en 2012, d'avoir vendu des secrets sur le Canada et ses alliés à la Russie, a été le premier à être déclaré coupable en vertu de cette loi.