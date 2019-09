Saint-Honoré va assouplir son règlement pour les chiens muselés

Dans un communiqué émis jeudi soir, le maire Bruno Tremblay explique que le règlement sera discuté lundi lors de la séance du conseil municipal. Au lieu d’imposer le port de la muselière à tous les chiens de plus de 10 kilogrammes, la Ville compte plutôt imposer cette mesure à tous les chiens qui seront présents sur les sites de certains événements publics. Ceux-ci restent à déterminer, mais le maire donne l’exemple de festivals, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou du souper dans les rues.

Bruno Tremblay précise cependant que rien n’est définitif.

On discute encore, on va entendre les citoyens, on va ramasser tous les commentaires et on va moduler pour que les gens soient satisfaits.

Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré