Anthony Ricard Bérubé acquitté de conduite dangereuse causant la mort

Le juge Richard Côté a rendu sa décision vendredi matin, au palais de justice de Rimouski.

Il estime que la poursuite n’a pas réussi à prouver la responsabilité criminelle hors de tout doute raisonnable d'Anthony Ricard Bérubé dans cet accident qui a coûté la vie à André Fortier sur la route 132, entre Saint-Simon et Trois-Pistoles, le 29 mai 2018.

Anthony Ricard Bérubé avait été accusé de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse relativement à son comportement sur la route dans les minutes précédant l'accident.

Selon l'avocate qui l'a défendu, Caroline Bérubé, son client est soulagé, bien qu’il soit toujours affecté par les événements.

C'est certain que c'est un individu qui ressent beaucoup d'empathie pour la famille et qui vit difficilement cet accident et comme le juge l'a dit, quant à sa responsabilité civile, c'est certain que l'accident a été occasionné par sa conduite automobile et ça, mon client le comprend très bien et il vit avec les conséquences de ça.

Selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Julie Gagné, la famille de la victime est déçue du jugement, mais elle comprend la décision du tribunal.

Il avait des proches qui étaient ici ce matin, ce sont des gens qui le prennent avec calme , rapporte-t-elle.

Maître Gagné ajoute qu’elle prendra le temps d'analyser en profondeur la décision du juge Richard Côté avant de déterminer si elle ira ou non en appel dans ce dossier.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse