Une salle d'entraînement LGBTQ à Edmonton ciblée par des messages homophobes

Le groupe PPCW a publié plusieurs messages hostiles envers Queerflex sur Twitter et sur son blogue, incluant des informations personnelles sur les membres du centre de conditionnement, employés et donateurs.

Le conseil d’administration de Queerflex a expliqué sur Facebook, mardi, qu’il suspendait ses activités pour une durée indéterminée pour protéger ses membres et alliés.

« Même si plusieurs sources nous on dit que ce petit groupe n’a pas la réputation de confronter les gens en personne, nous ne voulons pas prendre de chances », lit-on dans la publication.

Le conseil d’administration précise qu’il profitera de cette fermeture temporaire pour accroître les mesures de sécurité de l’établissement.

L’unité d’enquête sur les crimes haineux de la police d’Edmonton a été contactée. Un de ses porte-parole a indiqué que PPCW était un groupe connu des autorités, mais que c’était la seule enquête en cours à son sujet.

Attaques répétées envers la communauté LGBTQ

Queerflex est un centre de conditionnement physique sans but lucratif qui offre plusieurs services de soutien pour les personnes queer, trans et non binaires.

PPCW décrit l’endroit comme un centre d'entraînement pour les terroristes. Ses publications sont remplies de messages transphobes et de détails personnels sur les membres affiliés au centre.

« Vous pouvez toujours vous enfuir, mais pas vous cacher », menace une des publications.

Des administrateurs du compte Facebook de PPCW sont également affiliés à d’autres groupes d’extrême droite, comme The Clann et Canadian Infidels.

Ceux-ci ont fait les manchettes en janvier dernier, lorsqu’ils se sont invités à la mosquée Al Rashid pour confronter ses membres.

Le blogue de PPCW s’en est pris à plusieurs autres groupes d’Edmonton par le passé, incluant l’organisation de lutte contre la haine HateFreeYeg.

Des détails personnels et la photo de la cofondatrice de HateFreeYeg, Bridget Stirling, ont notamment été publiés sur le site.

Elle décrit le PPCW comme un groupe haineux qui s'en prend régulièrement aux minorités et ceux qui les défendent.

« Je crois que nous avons vu une escalade de [leurs] attaques contre la communauté LGBTQ, en particulier, depuis un certain temps. Selon moi, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne s’en prennent à un organisme de cette nature. »

Le doxing comme technique d'intimidation

Le porte-parole du groupe FrancoQueer de l’ouest, Em Lamache, explique que la communauté LGBTQ est particulièrement vulnérable au doxing, c’est-à-dire cette pratique qui consiste à révéler en ligne des informations personnelles des gens dans le but de leur nuire.

« Ces personnes-là allaient à [Queerflex] pour se sentir en sécurité. Dire au monde qu’elles ont été à ce gym-là peut les forcer hors du placard alors qu’elles n’étaient pas prêtes à le faire », dit-il.

Ce type d’attaques, selon lui, est de plus en plus répandu.

« Les incidents comme ceux-ci montrent l'importance d'avoir des lieux où la communauté 2SLGBTQIA+ se sent soutenue et en sécurité, ainsi que celle de se solidariser et se soutenir les uns les autres », commente Queerflex dans sa publication sur Facebook.

Avec les informations de Jordan Omstead