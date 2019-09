Naufrage du pétrolier Exxon Valdez : une longue saga écologique et judiciaire

Le 24 mars 1989, l’animatrice Suzanne Laberge annonce au Téléjournal le naufrage l’Exxon Valdez dans le détroit de Prince-William en Alaska.

Un pétrolier géant reste échoué ce soir dans le golfe d’Alaska et sa cargaison polluante s’en échappe à un rythme effarant.

Le navire, qui contenait plus d’un 1,3 million barils de brut, a heurté le récif de Bligh pourtant bien indiqué sur les cartes de navigation.

La négligence de l’équipage, à commencer par celle du capitaine, en état d’ébriété avancé ce soir-là, est mise en cause.

42 millions de litres de pétrole brut seront dispersés dans la nature. La marée noire s’étend sur plus de 28 000 kilomètres carrés d’océan.

Deux semaines après la catastrophe, le journaliste Jacques Bissonnette se rend sur les lieux pour constater l’étendue des dégâts.

Au Montréal ce soir du 10 avril 1989, il explique que le nettoyage s’avère une opération quasi impossible en raison de la lenteur de l’intervention.

La bataille est perdue c’est certain. Exxon et le gouvernement américain n’ont pas agi assez rapidement. […] Il y a deux catastrophes ici, le pétrole et l’incapacité pour Exxon de nettoyer son dégât.

Jacques Bissonnette, journaliste