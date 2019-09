Un rapport accablant pour la Commission scolaire English-Montréal

Les constats concernant la gouvernance de la CSEM ne laissent aucun doute sur la présence d’un conseil des commissaires dysfonctionnel, notamment en raison de conflits internes qui paralysent la prise de décision dans l’intérêt des élèves , note les auteurs du rapport.

Ces dernier notent aussi la présence de réseaux informels , des lacunes de leadership , une politisation des enjeux , ainsi qu'une culture organisationnelle néfaste .

Quand dans les recommandations on lit qu’il faut revoir la gestion des cartes de crédit, c’est qu’il y a un sérieux problème de gouvernance, d’administration, de contrôle et de gestion des fonds publics. François Roberge, ministre de l'Éducation

Comme les mesures d’accompagnement établies en 2009 et 2017 n’ont pas porté fruit et que la situation dure depuis plus de 10 ans, les auteurs du rapport recommandent d’envisager la suspension du pouvoir des commissaires , tout en faisant appel à une firme externe pour épauler la direction générale dans l’amélioration de ses processus administratifs.

La tutelle partielle ou totale est-elle envisagée ? On ne peut pas l'exclure , a répondu le ministre, lors d’une mêlée de presse en marge du caucus de la CAQ.

M. Roberge a précisé que cela faisait partie d'une série d'options, mais qu'il fallait avant analyser l'ensemble du rapport et voir les impacts législatifs avant de pouvoir aller de l'avant.

L’enquête avait été initiée en janvier à la suite d’allégations d’irrégularités au sein de cette commission scolaire anglophone.

Plus de détails suivront.