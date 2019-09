Un an après les tornades : 5 familles encore à l'hôtel

Un an après le passage des tornades, 5 familles sont encore hébergées dans des hôtels, selon un bilan de la Croix-Rouge dressé vendredi.

Encore 5 familles qui n'ont pas pu trouver d'autres options de relogement , a annoncé Pascal Mathieu, vice-président, Croix-Rouge canadienne — Québec.

Le manque de logements abordables en Outaouais pour reloger ces familles reste le nerf de la guerre.

Le quartier Mont-Bleu accueille une population qui parfois fait face à certaines difficultés et ils [les résidents] bénéficiaient dans le quartier Mont-Bleu de logements très très abordables , a expliqué M. Mathieu.

Dans le contexte actuel, de tels logements très abordables existent [pratiquement] plus dans la région, a-t-il ajouté.

En date du 23 août 2019, la Ville a émis 18 certificats de démolition pour un total de 140 logements ainsi que 44 permis de rénovation pour un total de 959 logements, selon les chiffres de la Ville de Gatineau fournis par courriel à Radio-Canada.

34 permis de rénovation ont été émis dans le secteur de Mont-Bleu représentant un total de 876 logements partagés dans 42 bâtiments. Ces logements incluent les cinq bâtiments Radisson qui totalisent 623 logements

10 permis de rénovation représentant 83 logements dans 11 bâtiments ont également été émis ailleurs sur le territoire dans le secteur de Gatineau, de Hull et d’Aylmer

8 permis de construire ont été émis pour la construction de 8 nouveaux bâtiments totalisant 63 logements

Pascal Mathieu, vice-président, Croix-Rouge canadienne — Québec a dressé un bilan de l'organisme, un an après les tornades. Photo : Radio-Canada

Le soutien de la Croix-Rouge en chiffres : 5 885 000 $ amassés (3 M$ du gouvernement du Québec)

4 035 M$ dépensés et engagés

223 bénévoles mobilisés pour plus de 7 000 heures de bénévolat

67 familles bénéficiaires de l’aide au relogement visant à combler l’écart de loyer entre l’ancien et le nouveau logement

5 familles n’ayant pu trouver d’autre solution de logement sont hébergées en service hôtelier

1 bureau de rétablissement toujours ouvert à Gatineau

2000 personnes touchées

Le vendredi 21 septembre 2018, trois tornades ont frappé la grande région d'Ottawa et de Gatineau. Deux rafales descendantes et une microrafale ont aussi été recensées.

Les tornades ont occasionné plus de 295 millions $ en dommages assurés aux maisons, entreprises et véhicules, a indiqué lundi le Bureau d'assurance du Canada (BAC).

Plus de 2000 personnes avaient été touchées par la tornade en Outaouais, selon les chiffres de la Croix-Rouge. L'organisme humanitaire a hébergé environ 1000 personnes dans les premiers jours.

On ne parle plus d'un grand nombre, mais ceux avec qui on travaille maintenant, sont généralement des gens pour qui ça a été extrêmement difficile pour toute sorte de raison. Alors ce sont des cas de détresse très souvent , a précisé M. Mathieu.

Appel aux sinistrés

La Croix-Rouge a à nouveau appelé les sinistrés des tornades à la contacter.