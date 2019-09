L'autoroute 20 ouest fermée toute la fin de semaine dans le sud-ouest

La circulation sera lourde en fin de semaine encore dans le sud-ouest de Montréal, où l'autoroute 20 sera fermée vers l'ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, tout comme la 15 nord sur l'île des Sœurs. Des fermetures de bretelles sont aussi à prévoir aux deux extrémités du pont Jacques-Cartier.

Commençons par l’autoroute 20 ouest, qui sera complètement fermée à partir de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi matin, 5 h, par tous les accès de l’échangeur Turcot, jusqu’au canal de Lachine sur la 138, en direction du pont Honoré-Mercier.

Vers l’ouest de l’île de Montréal, l’autoroute 20 sera fermée jusqu’à l’entrée du boulevard Montréal-Toronto.

L'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue pour la 20 ouest sera aussi fermée selon le même horaire, tout comme la bretelle qui conduit de l'autoroute 20 ouest à la route 138 ouest vers le pont Honoré-Mercier.

Échangeur Turcot

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Carte des travaux dans l'échangeur Turcot en fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

La fermeture de l'autoroute 20 ouest engendrera par le fait même la fermeture de nombreuses bretelles dans l’échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. En voici un aperçu :

La bretelle menant de la route 136 ouest à l'autoroute 20 ouest (fermée).

La bretelle menant de l'autoroute 15 sud (Décarie) à l'autoroute 20 ouest vers Lachine, le pont Honoré-Mercier et Dorval (fermée).

La bretelle menant de l'autoroute 15 nord pour l'autoroute 20 ouest vers Lachine et Dorval (fermée).

Plusieurs bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) seront aussi fermées dans l’échangeur Turcot au cours du week-end, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, notamment :

La bretelle l'autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 est/A-720 vers le centre-ville (fermée).

La bretelle menant de l'autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (fermée).

La sortie 2 de la route 136 est vers l’avenue Atwater (fermée).

Réseau local : de jeudi 22 h à mardi 5 h, un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest sera fermé entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon.

Autoroute 15–île des Sœurs

Les automobilistes qui entrent à Montréal en provenance du pont Samuel-De Champlain devront aussi faire des détours en raison de la fermeture complète de l’autoroute 15 nord entre la sortie 58 pour le centre-ville et l'entrée du boulevard De La Vérendrye de vendredi 23 h 30 à lundi matin 5 h.

Les entrées de l’autoroute 15 nord en provenance du boulevard René-Lévesque et du boulevard Gaétan-Laberge, sur l’île des Sœurs, seront aussi fermées selon même horaire.

Pont Jacques-Cartier

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Des bretelles seront fermées aux deux extrémités du pont Jacques-Cartier. Photo : Radio-Canada / Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc.

La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain inc. poursuit par ailleurs en fin de semaine son « blitz » de travaux de réfection du pont Jacques-Cartier, où seulement une voie sera ouverte vers Montréal dans la sortie pour l'avenue De Lorimier nord et la rue Sherbrooke de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Des perturbations sont aussi à prévoir en direction de Longueuil, à la sortie du pont, avec la fermeture de la bretelle qui mène à la route 132 est (vers Varennes) ainsi que la bretelle de la 132 ouest (vers La Prairie) de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Seulement une voie sera par ailleurs disponible du côté de Montréal dans les accès au pont en provenance de l’avenue Papineau nord et sud.

Sur le pont en tant que tel, deux voies seront ouvertes dans chaque direction durant toute la fin de semaine.

Autoroute 30

Dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield, l’autoroute 30 ouest sera fermée entre la sortie 13 et l'entrée de la route 338 (incluant le pont à péage Serge-Marcil), de vendredi à lundi de 20 h à 6 h le matin.