Un arbre décoré de soutiens-gorges devant l’hôtel de ville d’Ottawa

Les organisatrices du mouvement ont appelé la population à venir accrocher un soutien-gorge à un arbre situé devant l'hôtel de ville d’Ottawa et afin de démontrer leur soutien « pour un lieu de travail sûr et exempt de harcèlement sexuel ».

Lors de la publication du reportage, CBC a accepté de ne pas divulguer le nom de la plaignante, puisque cette dernière craint de ne pas pouvoir trouver de travail à l’avenir. Elle redoute aussi de violentes réactions, surtout sur les médias sociaux.

Le diffuseur public n’a pas non plus donné son nom à M. Chiarelli, mais a fourni à l'élu des détails, notamment la date, le lieu et l’heure de l’entrevue, ainsi que des précisions sur les allégations.

CBC a essayé pendant plusieurs jours d'entrer en contact avec M. Chiarelli pour qu’il commente ces allégations. Son avocat, Bruce Sevigny, a finalement répondu par écrit vendredi dernier. La lettre de l'avocat ne parle pas d'allégations spécifiques, mais les qualifie de fallacieuses.

Plusieurs conseillers municipaux sont déconcertés par les allégations de comportement inapproprié portées contre leur collègue Rick Chiarelli, mais croient que c'est une occasion d'examiner de plus près la culture en place à l'hôtel de ville d'Ottawa.

Véronique Prévost dénonce le harcèlement sexuel en milieu de travail. Photo : Radio-Canada

Une organisatrice de l’événement, Véronique Prévost, souhaite que plusieurs personnes déposent un soutien-gorge dans l’arbre afin de dénoncer le harcèlement sexuel en milieu de travail.

Le harcèlement sexuel au travail est encore très présent, même dans une institution comme l’hôtel de ville d’Ottawa, c’est présent partout , a mentionné Mme Prévost.

Nous sommes ici devant l’hôtel de ville d’Ottawa pour montrer notre soutien à la femme qui a été mentionné dans l’article d’hier qui a déposé une plainte contre le conseiller Rick Chiarelli. Véronique Prévost, de l'organisation Defend choice Ottawa

La manifestation se déroule vendredi jusqu'à 17 h.