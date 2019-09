L’Amquienne Annie Lévesque va rejoindre son père au Temple de la renommée du volleyball

Ce n’est pas rien, c’est un bel honneur d’aller rejoindre de merveilleuses athlètes qui ont été intronisées avant moi , dit-elle.

Depuis deux ans, Annie Lévesque est coentraîneuse-chef de l’équipe universitaire féminine du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Je sens que je suis à ma place dans mon rôle d’entraîneuse , estime-t-elle. Elle conjugue cette fonction avec celle de mère de trois enfants, ce qui lui inspire aussi beaucoup de fierté. J’ai une belle vie bien remplie! , commente-t-elle.

Un match de volleyball. Photo : iStock

Dans la biographie rédigée par la Fédération québécoise de volleyball, on peut lire qu'Annie Lévesque a disputé huit saisons au total avec l’équipe nationale du Canada. Parmi les premières liberos (nouveau poste défensif à ce moment-là) de l’équipe canadienne, elle a entre autres défendu les couleurs du pays au Championnat du monde en 2002 et au Grand Prix mondial en 2003.

Elle a mis fin à sa participation à l'équipe nationale en 2008.

Auparavant, Annie Lévesque avait joué pour les Volontaires du Cégep de Sherbrooke et le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Elle a d’ailleurs remporté le Championnat canadien universitaire à deux occasions avec cette formation. En 2003, c’était la première fois qu’une équipe québécoise décrochait l’or. Le Vert et Or a répété l’exploit en 2005.

Son père, Yves Lévesque, a été son premier entraîneur. Elle était très jeune et j’y voyais déjà un beau potentiel pour le volley , raconte-t-il. Elle a fait cinq belles années avec l’équipe Phénix de la polyvalente d’Amqui. Je suis vraiment très fier!

L'Omnium Yves-Lévesque d'Amqui est devenu un événement de grande envergure Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Reconnu lui-même au Temple de la renommée en 2018 comme bâtisseur, il entreprend sa 44e année comme entraîneur. L’omnium Yves-Lévesque, un tournoi d’envergure provinciale au niveau senior, s’est tenu pour la 27e fois en 2019.