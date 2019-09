La scène du festival Oasis déplacée derrière le stade olympique

Pendant cinq fins de semaine en mai et juin derniers, les oreilles des voisins du stade olympique ont été mises à rude épreuve lors des festivals Metro Metro et Oasis. Le promoteur Olivier Primeau estime que ces derniers sont une réussite sur le plan artistique.

Pour la deuxième édition du festival Oasis, l'an prochain, celui qui est aussi copropriétaire du Beach Club veut réduire les nuisances. En entrevue avec Radio-Canada, il a affirmé que la scène va quitter l'esplanade pour être installée sur la place Nadia Comaneci, en face du stade Saputo.

Là, c'est vraiment à l'arrière du stade olympique. C'est vraiment entouré de béton. Le son va diminuer de 80 % environ. On travaille très fort là-dessus, on a engagé les meilleurs ingénieurs de son.

La scène du festival Metro Metro, qui s’étend sur une fin de semaine, demeurera probablement sur l'esplanade du stade olympique.

L’année prochaine, le festival Oasis devrait être réparti sur trois fins de semaine au lieu de quatre comme au printemps dernier. Olivier Primeau veut cependant organiser un grand concert pendant la fin de semaine du Grand Prix en 2020, sur le nouvel emplacement.

Dans tous les cas, l’homme d’affaires assure que le voisinage sera pris en compte. Plusieurs initiatives sont en discussion avec le propriétaire des lieux, la Régie des installations olympiques (RIO).

L'année prochaine, on veut offrir des trucs comme des soirées gratuites au cinéma, des billets gratuits aux voisins... On veut que tout le monde soit content. Puis on travaille un an d'avance; je crois qu'on va arriver avec une bonne solution.

Olivier Primeau, promoteur des festivals Metro Metro et Oasis