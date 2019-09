L'ex-haut gradé de la Police provinciale Brad Blair parle de sa poursuite contre Doug Ford

M. Blair soutient dans sa poursuite que le premier ministre ontarien a terni sa réputation en affirmant faussement qu'il avait violé la Loi provinciale sur les services policiers en dévoilant des renseignements confidentiels.

La controverse porte sur le choix l'an dernier d'un nouveau chef de la Police provinciale.

M. Blair, qui était sous-commissaire de la PPO à l'époque, convoitait le poste. Toutefois, le gouvernement provincial avait plutôt opté pour Ron Taverner, un ami de Rob Ford et surintendant de police à Toronto.

M. Blair avait alors demandé à l'ombudsman provincial d'enquêter sur ce qu'il avait qualifié « d'ingérence politique » dans le dossier.

Le haut gradé avait aussi soutenu que le bureau de M. Ford avait demandé à la PPO de transformer une fourgonnette au coût de 50 00 0$ en y installant notamment un sofa, un écran géant et un petit réfrigérateur pour les déplacements du premier ministre.

Brad Blair congédié

Le gouvernement Ford avait renvoyé M. Blair en mars dernier.

Par ailleurs, l'ombudsman provincial avait refusé d'enquêter, alors que le commissaire provincial à l'intégrité avait blanchi M. Ford dans cette affaire, tout en critiquant le processus de nomination.

À la suite de la décision de Ron Taverner de retirer sa candidature finalement, le gouvernement Ford avait nommé Thomas Carrique, le chef adjoint de la police régionale de York, à la tête de la PPO.

Lors d'un point de presse à Queen's Park vendredi, M. Blair doit parler de ses « efforts pour protéger l'indépendance et la crédibilité du plus gros corps policier de la police et de montrer l'abus gouvernemental », selon la convocation de presse distribuée par son avocat, Julian Falconer.

M. Blair, qui travaillait pour la PPO depuis plus de 30 ans, poursuit aussi la province pour congédiement injustifié.

Pour leur part, les avocats de Doug Ford nient que leur client ait tenu des propos diffamatoires.

Ils affirment, au contraire, que M. Blair avait « usurpé » son poste et que les commentaires du premier ministre contre lui en mars dernier visaient à contrecarrer des « attaques calculées, publicisées largement, publiques, malicieuses et non provoquées de nature politique et personnelle ».