Le patron de l'ONU se rend aux Bahamas pour exprimer sa solidarité

Il y a une nécessité pour la communauté internationale d'accroître son soutien à la population des Bahamas et à son gouvernement , a aussi dit Antonio Guterres.

Citant les Bahamas, les inondations au Mozambique, la désertification au Sahel, les incendies en Amazonie, la fonte de la glace en Arctique et la destruction des coraux, le chef de l'ONU a exhorté les dirigeants de la planète à être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique.

Tout ceci confirme ce que nous disons tous depuis peu : le changement climatique est plus rapide que nous et nous devons adopter une approche beaucoup plus ambitieuse dans ce que nous faisons pour vaincre le changement climatique.

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU