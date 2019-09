Débat Maclean's : un procès du gouvernement Trudeau par contumace

Les absents ont toujours tort, dit-on. Et ce ne sont certainement pas les adversaires de Justin Trudeau qui allaient permettre au chef du Parti libéral de faire mentir l’adage, jeudi soir, lors du premier débat de cette campagne électorale fédérale organisé par le magazine Maclean’s, à Toronto.

S’ils voulaient profiter de l’occasion pour présenter leurs propositions politiques, Andrew Scheer, Jagmeet Singh et Elizabeth May n’ont pas hésité à lancer des attaques contre le premier ministre sortant, eux qui l’avaient déjà critiqué pour son choix de faire campagne dans l’Ouest canadien et de miser plutôt sur les joutes oratoires à venir en octobre.

« M. Trudeau a peur de son bilan, c’est pourquoi il n’est pas ici ce soir », a lancé le chef du Parti conservateur. « Nous nous entendons là-dessus », a renchéri la chef du Parti vert.

Économie

Andrew Scheer a encore une fois rappelé la promesse de Justin Trudeau d’un budget « qui s’équilibrerait de lui-même » à la fin du premier mandat libéral. « Nous voyons d’énormes déficits aussi loin que nous puissions voir », a-t-il illustré, ajoutant que M. Trudeau avait fait au Canada, « ce que Kathleen Wynne a fait à l’Ontario ».

M. Scheer promet un « plan responsable » pour revenir à l’équilibre budgétaire en cinq ans.

Cela comprendrait-il des compressions, lui a demandé le modérateur Paul Wells. « Nous allons contrôler le rythme d’augmentation des dépenses du gouvernement », a répondu M. Scheer, promettant, comme à plusieurs reprises, de remettre de l’argent dans les poches des contribuables.

« Quand les conservateurs parlent de baisses d’impôt, ils parlent de coupes dans les services. Nous les avons vus le faire en Alberta et en Ontario », a rétorqué le chef du Nouveau Parti démocratique.

Jagmeet Singh a accusé l’ancien gouvernement Harper, dont faisait partie M. Scheer, d’avoir seulement aidé les plus riches, « comme les libéraux », mentionnant au passage l’achat, pour 4,5 milliards de dollars, du pipeline Trans Mountain.

La chef du Parti vert a défendu son approche budgétaire non pas basée sur une idéologie, mais sur la nécessité de « vivre selon ses moyens ». « Nous sommes le seul pays avec une assurance maladie universelle, mais sans assurance médicaments », a-t-elle plaidé, elle qui partage cette promesse d’une assurance médicaments avec M. Singh.

Mais Andrew Scheer maintient qu’avec de l’incertitude économique à l’horizon, la prudence budgétaire est de mise. « Quand le contexte est bon, c’est le temps de payer la dette », a-t-il résumé.

La loi 21 Le modérateur Paul Wells a inclus une question sur la Loi sur la laïcité de l’État au Québec, en demandant aux chefs si un gouvernement qu’ils dirigeraient contesterait cette loi. M. Scheer, M. Singh et Mme May s’entendent pour laisser les cours de justice faire leur travail, alors que la loi y est déjà contestée. La chef du Parti vert a toutefois ajouté : « Laissons le Québec tranquille, mais trouvons des emplois pour les gens qui doivent quitter. »

Plus de détails à venir.