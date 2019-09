Yellowknife dit au revoir à l’été

Une saison en chasse une autre, un cycle qui se termine et l’autre qui commence. À Yellowknife, ce changement s’annonce par la nature qui arbore ses couleurs automnales en raison des températures plus fraîches qui annoncent l'hiver.

Le marché fermier, une plaque tournante de Yellowknife

Cette nature qui dicte ses lois rythme aussi les habitudes et le commerce. Depuis six ans, le marché fermier prend possession, une fois par semaine, du parc de l’hôtel de ville de la capitale ténoise. Et avec son calendrier, les maraîchers s’adaptent à mère Nature. Il suffit de déambuler devant les tables pour s’en apercevoir. Les articles vendus se collent le plus possible à la saison et varient des légumes, aux poissons, à la boulangerie en passant par l’artisanat avec les bijoux, les savons et autres créations.

Tout le monde s’ingénie [...] pour nous présenter des produits originaux [...] qui ont été cuisinés, faits ici, récoltés ici. Et c’est ça qui fait la richesse du marché. Lise Picard, trésorière, marché fermier de Yellowknife

Des sacs et portefeuilles vendus au marché fermier Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Pour ce qui est des produits frais, ils partent comme des petits pains. Certains marchands qui étaient présents en juin lorsque le marché a ouvert ne sont plus là à cette veille de clôture de la saison.

Cependant, souligne Lise Picard, la trésorière du marché fermier de Yellowknife, le mois de septembre demeure faste, car c’est la période où il y a le plus de produits locaux, donc les gens viennent en grand nombre pour les acheter . Puis, ce marché hebdomadaire, demeure selon elle, un lieu de rencontre qui a connu « un grand succès cette année ».

Mme Picard note que le dernier jour du marché est aussi la dernière fois que la communauté se rencontre le mardi soir .

Les gens pensent à l’année prochaine. Mais le marché de Noël n’est quand même pas si loin. Là où aussi, on retrouve les mêmes marchands. Lise Picard, trésorière, marché fermier de Yellowknife

Pour France Benoît qui tient Le Refuge, cette fin de saison s’apparente à un deuil parce qu’on crée des relations avec les gens pendant ces 16 semaines où le marché opère. Mais elle aussi se rassure avec le rendez-vous du marché de Noël qui tissera, une fois de plus ces liens.

On a hâte de se revoir après trois mois d’absence. France Benoît, propriétaire, Le Refuge

La saison qui s’achève n'a pas toujours été positive, car elle a été moche côté jardinage , regrette la fermière. Elle évoque la météo plus fraîche, toutefois elle garde espoir pour les tomates étant donné que le soleil s’impose pour ces derniers jours d’été.

C’est un geste très personnel de faire pousser des légumes pour les gens. France Benoît, propriétaire, Le Refuge

Un cycle des rencontres

Une fin de saison à Yellowknife s’accompagne souvent de nouveaux visages. Les commerçants l’observent particulièrement cette saison , affirme France Benoît qui vit à Yellowknife depuis 30 ans.

Caroline Lafontaine relève aussi cette mobilité démographique depuis cinq ans qu’elle participe au marché. Elle fabrique des savons par lesquels elle promeut les langues des Territoires du Nord-Ouest . Tandis qu’elle conseille les clients potentiels sur les bienfaits de ses produits, elle remarque les nouveaux arrivés dans la ville.

Caroline Lafontaine fabrique des savons qu'elle vend notamment au marché fermier de Yellowknife Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Les gens arrivent, viennent travailler, il y a comme une innocence de découverte du milieu. À travers leurs yeux, on redécouvre notre ville. Caroline Lafontaine, artisane

The Wildcat Cafe, une institution prisée

Et pour découvrir Yellowknife, le restaurant The Wildcat Cafe est un passage obligé et incontournable. Le bâtiment en bois, l’un des premiers de la ville, est emblématique. Il est la propriété des autorités municipales depuis la fin des années 1970.

Le restaurant The Wildcat Cafe fermera ses portes au public le 15 septembre pour sa pause hivernale habituelle Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Cette structure en bois et un système de chauffage rudimentaire font que le restaurant n’ouvre que quatre mois dans l’année, de la mi-mai à la mi-septembre. Samedi sera d'ailleurs le dernier jour où les clients pourront apporter de la chaleur aux lieux.

Il fait un peu froid ici. La bâtisse est belle, mais il n’y a pas de vrai chauffage. Elle n’est pas construite pour être utilisée en hiver. Jessie Collins, gérante, The Wildcat Cafe

Cependant, cette fermeture semble un peu prématurée pour la gérante du restaurant, Jessie Collins. Septembre est devenu maintenant le mois le plus touristique . Mais la décision revient à la Ville, exprime-t-elle d’un air désolé. Malgré son enthousiasme, elle se dit heureuse que le restaurant prenne cette pause hivernale, car elle et son équipe travaillent sept jours sur sept, et c'est éprouvant.

C’est une nouvelle saison. Quand le The Wildcat ferme, il est temps de porter un nouveau manteau. C’est le début de l’automne, de l’hiver. Jessie Collins, gérante, The Wildcat Cafe

Un développement économique

Que ce soit le marché fermier ou les autres commerçants, tous soulignent leur contribution à la vitalité économique de la ville. Bien que la nature impose sa loi, l’activité touristique est dense avec notamment les aurores boréales. Alors certains souhaiteraient que la saison estivale se prolonge.

Si l’on est sérieux par rapport au développement touristique de la ville, nous devons en faire davantage. Jessie Collins, gérante, The Wildcat Cafe