Développement économique : un nouveau joueur s’installe à Sept-Îles

Le Nord-Côtier Martin Dupont a été recruté pour occuper le poste de directeur de projets à Sept-Îles. Grâce son nouveau bureau, le Groupe Fournier soutient qu’il aura moins recours aux allers-retours d'employés en avion. Le fly-in fly-out, c’était beaucoup pour la gestion de projet , explique le directeur général de la division construction, David Garceau, qui précise que les travailleurs sont en grande majorité fournis par les syndicats locaux.

Là, le premier gestionnaire de projet que j’ai ici, c’est M. Dupont, ajoute-t-il. Il travaille déjà sur un projet au port. Ça va donc être un gestionnaire local qui va gérer le projet.

L’entreprise indique que d’autres employés seront engagés sous peu. Une quinzaine de personnes pourraient travailler au bureau de Sept-Îles d’ici deux à trois ans, selon la direction. Dans notre équipe, on a des gens qui sont natifs de la Côte-Nord et qui nous ont déjà manifesté leur intérêt de se rapprocher de la famille, dit David Gareau. On va favoriser ça.

« Ça va être bon pour nous »

D’après le président du conseil d’administration de Développement économique Sept-Îles, Langis St-Gelais, l’ouverture de ce nouveau bureau est une excellente nouvelle.

On se bat vraiment fort contre le fly-in fly-out. Ce sont des pertes importantes dans notre économie. Quand on voit une entreprise comme Fournier qui décide de s’acheter des bureaux et d’engager des gens locaux, on ne peut que se réjouir. Langis St-Gelais, président du conseil d’administration de Développement économique Sept-Îles

Le nouveau directeur de projet de la compagnie croit lui aussi que cela aura un effet positif dans la communauté. Ça va être bon pour nous, dit Martin Dupont. On ne se le cachera pas, la main-d’œuvre spécialisée est difficile à trouver. Je pense qu’avoir des entreprises comme Fournier dans la région, ça va permettre aux écoles d’espérer des débouchés pour les jeunes qu’elles forment dans les métiers techniques.

Langis St-Gelais ajoute que les autres entreprises de la région n’ont pas à craindre l’arrivée de ce nouveau joueur. C’est de la complémentarité , dit le directeur de Développement économique Sept-Îles.

Basée à Thetford Mines depuis 60 ans, l’entreprise offre un vaste éventail de services. Elle fabrique et installe entre autres des équipements miniers et de traitement des eaux.

Sur la Côte-Nord, le groupe a notamment travaillé sur le chantier de la Romaine.

Avec les informations de François Robert