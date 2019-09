Soirée des artisans des Gémeaux : la série De garde 24/7 remporte 5 prix

La série documentaire De garde 24/7, qui s'intéresse aux coulisses du milieu hospitalier, s'est démarquée jeudi soir lors de la Soirée des artisans et du documentaire des 34es prix Gémeaux, animée Olivier Niquet et Émilie Perreault.

La cérémonie, qui se tenait au Complexe Desjardins à Montréal, était l'occasion de récompenser les personnes s'étant le plus illustrées dans près de 60 catégories.

Parmi les personnes et les équipes gagnantes, la série De garde 24/7 a brillé en mettant la main sur cinq trophées, notamment dans les catégories Meilleure série documentaire – Société, Meilleure recherche : documentaire – série et Meilleure direction photographique : affaires publiques, documentaire – série.

L'émission spéciale Minuit moins une pour la planète, animée par Céline Galipeau, a également retenu l'attention en remportant trois prix Gémeaux dans les catégories Meilleure animation : affaires publiques, Meilleure série ou spéciale d'affaires publiques et Meilleure réalisation : affaires publiques.

Le rédacteur en chef Claude Fortin et le réalisateur Martin Marier ont reçu le Gémeau de la meilleure série ou spéciale d'affaires publiques pour «Minuit moins une pour la planète». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'émission Y'a du monde à messe a aussi obtenu trois statuettes dans les catégories Meilleure réalisation : magazine en captation, Meilleur son et Meilleurs décors.

Sept productions ont pour leur part obtenu deux prix : les émissions Bye bye 2018, Victor Lessard, Les pays d'en haut ainsi que les documentaires Amours criminels, Pauline Julien, intime et politique, Faire œuvre utile et Du teweikan à l’électro : voyage aux sources de la musique autochtone.

Un nouveau prix pour la relève et un prix spécial

L'Académique a ajouté cette année un Prix spécial de la relève afin de souligner le travail d'un créateur ou d'une créatrice de moins de 35 ans « se démarquant pour son innovation, sa créativité et son originalité ».

Le réalisateur François Jaros Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C'est le réalisateur François Jaros qui est reparti avec les grands honneurs. Le directeur photo Vincent Gonneville, l'animateur Raed Hammoud, la comédienne Florence Longpré et la réalisatrice Kalina Bertin étaient également en lice dans cette catégorie.

La soirée a enfin été l'occasion d'honorer le concepteur de son Robert Labrosse pour l'ensemble de sa carrière et pour son implication dans l'industrie télévisuelle francophone. L'artiste, qui a accumulé depuis plus de 30 ans 49 nominations aux prix Gémeaux et qui a remporté treize fois les honneurs, a reçu de nombreux témoignages, dont ceux de Charles Lafortune et de Claude Legault.

Le concepteur sonore Robert Labrosse Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Afin de célébrer le talent des artisans et des artisanes, les personnes mises en nomination portaient une fleur grise en boutonnière.

Le Gala des 34es prix Gémeaux aura lieu dimanche le 15 septembre.

