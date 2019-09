La ville qui courtise les travailleurs dont l’emploi est précaire

Le directeur général adjoint de la Ville de Sault-Sainte-Marie, Tom Vair, indique que la Municipalité a récemment mis en ligne une publicité visant les travailleurs de Thunder Bay, qui les dirigent vers un site web de recrutement.

La Ville a posé un geste semblable plus tôt cette année auprès des travailleurs de General Motors (GM), à Oshawa, qui risquaient de perdre leur emploi.

M. Vair indique par ailleurs que des employés de la Municipalité rencontreront la semaine prochaine des employés de GM pour continuer de promouvoir les postes disponibles à Sault-Sainte-Marie.

Il y a eu quelques retards pour fixer la date et nous n’avons donc pas grand-chose à rapporter pour le moment [au sujet du recrutement de travailleurs de GM à Oshawa] , explique Tom Vair.

D’autres salons d’emplois du même genre sont organisés dans la région de Toronto par la Municipalité de Sault-Sainte-Marie.

Plusieurs postes à pouvoir

Nous avons des postes dans le secteur manufacturier chez Algoma Steel, nous avons des emplois de haut niveau en finances et en TI chez un certain nombre d’employeurs, dont la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, et un certain nombre de nos petites entreprises sont également en mode embauche , a déclaré M. Vair à CBC News.

Il y avait donc plus de 130 emplois disponibles sur notre site web quand nous l’avons lancé, et les employeurs ajoutent de nouveaux emplois au fur et à mesure qu’ils se présentent. Tom Vair, directeur général adjoint de la Ville de Sault-Sainte-Marie

Certains de ces employeurs sont à la recherche de travailleurs et de gens de métier comme ceux qui travaillent actuellement pour Bombardier , ajoute M. Vair.

Algoma Steel est l'un des employeurs en mode recrutement. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La Ville reconnaît que la situation de Bombardier pourrait s'améliorer, mais elle veut aussi faire savoir aux travailleurs qu’il y a des emplois pour eux à Sault-Sainte-Marie.

Avenir toujours incertain chez Bombardier à Thunder Bay

Environ 550 travailleurs de Bombardier risquent d’être mis à pied en novembre prochain.

La province a annoncé mardi que Metrolinx a accepté d’acheter 36 voitures à deux niveaux supplémentaires de Bombardier, qui seront fabriquées à Thunder Bay.

Bombardier est le plus important employeur du secteur privé à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Dominic Pasqualino, le président de la section locale 1075 d’Unifor qui représente les travailleurs de Bombardier à Thunder Bay, affirme que certains d’entre eux étudient les possibilités qui s'offrent à eux.

Certains choisissent de renoncer à leurs droits de rappel et d’accepter des indemnités de départ afin de pouvoir occuper des postes dans des villes comme Sault-Sainte-Marie, a-t-il déclaré.