La simulation au service de la médecine au Yukon

Le projet a été financé par la Fondation des hôpitaux du Yukon au terme d’une collecte de fonds de deux ans.

Le centre s’articule autour de mannequins de tailles adulte, enfant ou même nouveau-né. Contrôlés par ordinateur, ils reproduisent fidèlement les réactions d’un corps humain qui est victime d’une urgence médicale.

Le programme informatique permet de simuler l'augmentation du rythme cardiaque ou de la pression sanguine, l'ouverture et la fermeture des paupières, des sons vocaux ou même de la transpiration.

L’infirmière clinicienne spécialisée Sarah Harrison affirme que ces simulations visent à permettre au corps médical de Whitehorse ou des régions de reconnaître plus rapidement les symptômes et réagir en conséquence.

Avec la crise des opioïdes au pays de plus en plus présente, le scénario d’un patient retournant à la maison avec des opioïdes sur ordonnance et se retrouvant victime d’une surdose [...] survient régulièrement.

Sarah Harrison, infirmière clinicienne spécialisée