Les caisses populaires, pour l'autonomie des communautés francophones

Cette première initiative ne durera que quelques années, rappelle Paul Gilmore.

Ce préfet de la municipalité rurale de Montcalm, qui englobe Saint-Jean-Baptiste, a travaillé plus d’un quart de siècle, de 1980 à 2006, au sein du mouvement des caisses au Manitoba. Il est bien placé pour parler du sujet.

Il a gentiment accepté de rencontrer chez lui un élève de l’École communautaire Réal-Bérard, à Saint-Pierre-Jolys, Daniel Barnabé, pour discuter de l’histoire du mouvement des caisses au Manitoba.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.