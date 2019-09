Firefox met à l’essai son propre VPN

Intitulé Firefox Private Network, ce service est « une extension de navigateur qui permet d’encrypter et de protéger votre connexion et vos informations personnelles partout où vous utilisez Firefox », indique l’organisation sans but lucratif sur son blogue (Nouvelle fenêtre) .

Offerte seulement aux États-Unis, la version bêta du VPNréseau privé virtuel est proposée gratuitement «pour un temps limité», ce qui suggère que le service deviendra payant.