Nouveau risque d'inondations dans le Sud-Ouest de l'Ontario

L'Office a déclaré, jeudi soir, que de forts vents pourraient provoquer des vagues de plus d'un mètre et demi de haut, menaçant les résidences en bordure du lac Érié, dans la région de Chatham-Kent et du comté d'Elgin.

La région se relève à peine d'inondations qui ont forcé l'évacuation de dizaines de personnes.

Les forts vents menacent particulièrement les communautés riveraines du sud-ouest de la province cette année qui sont aux prises avec un niveau d'eau record et plusieurs importants problèmes d'érosion.