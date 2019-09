Non-ayants droit à l’école : la CSFTNO et des parents retourneront en cours aux T.N.-O

Trois parents non-ayants droit et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest ont déposé une demande d’injonction interlocutoire afin d'obtenir la suspension d'une décision de la ministre de l’Éducation et de pouvoir admettre leurs enfants à l’école francophone en attendant le déroulement de procédures légales.

Les trois enfants se sont fait refuser une deuxième fois l'inscription à l’École Allain St-Cyr trois jours avant la rentrée scolaire.

Les deux autres familles dont les demandes d’admission avaient aussi été rejetées ne demandent pas d'injonctions, mais selon le président de la CSFTNO, Simon Cloutier, les cinq familles rejetées s’apprêtent à contester les refus en révision judiciaire devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Les trois demandes d’injonctions interlocutoires visent donc à permettre à trois des enfants de joindre les rangs de l’école francophone de Yellowknife en attendant les procédures judiciaires.

Le refus des cinq demandes d’admission par la ministre de l’Éducation s’est fait après qu’un juge de la cour suprême lui eut ordonné de revoir sa décision initiale pour l’un des cas qui faisait l’objet d’une première demande de révision judiciaire.

Le gouvernement porte en appel ce jugement, mais la ministre avait tout de même accepté de revoir le cas ainsi que quatre autres qui avaient aussi été rejetés.

En refusant à nouveau les cinq demandes d’admission, le ministère de l’Éducation a affirmé avoir revu tous les facteurs que le juge avait identifiés comme manquant dans la décision initiale de la ministre.

Selon la commission scolaire et les parents, cette nouvelle décision contrevient au jugement de la cour et reste déraisonnable.

« La CSFTNO est très préoccupée par la multiplication des refus aux demandes d’admission et par la justification du ministère a écrit Simon Cloutier dans un communiqué de presse. Au lieu d’évaluer les mérites de chaque demande, la ministre a refusé les cinq demandes pour faire un point, et ce, même après avoir reconnu que chaque demande d’admission serait bénéfique pour les enfants et la communauté. »

Plus de détails à venir...