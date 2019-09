Tensions entre cyclistes et policiers autour de la définition d’un vélo électrique

En Colombie-Britannique, la loi stipule qu’un véhicule à deux roues est considéré comme un vélo si le cycliste pédale.

Si l'utilisateur cesse de pédaler et que le vélo passe à la vitesse supérieure, il court le risque d’être arrêté et de payer une amende, explique le sergent de la Gendarmerie royale du Canada, Rob Cronk, car tout véhicule à moteur doit disposer d’une plaque d’immatriculation et d’une assurance.

Or, cela est impossible puisque la société de l’assurance automobile de la Colombie-Britannique (ICBC) n'émet pas d'assurance pour ce type de véhicules.

Source de frustrations pour les usagers

Le propriétaire du magasin de vélos électriques KGEEZ Cycle à Victoria, Kelly Goldbeck, est frustré que de plus en plus de ses clients soient arrêtés à cause de la façon dont ils utilisent un de ses vélos électriques.

Jason McCraken a déjà été arrêté deux fois par les forces de l’ordre alors qu’il roulait avec son vélo électrique. Chaque fois, il a dû payer une amende.

Toutefois, en juin dernier, un autre cycliste, Evan Laine, a contesté une amende devant la justice et a eu gain de cause.

Les propriétaires et les vendeurs de vélos électriques estiment que la loi devrait être révisée pour refléter le fonctionnement réel des vélos électriques.

D’ici là, M. Laine raconte que les agents des forces de l’ordre présents lors de son audience devant le tribunal ont manifesté leur frustration et ont déclaré qu’ils continueront à distribuer des amendes aux cyclistes qui ne pédalent pas.

Avec les informations d’Adam van der Zwan et d'Adrien Blanc