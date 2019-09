Tentative d’enlèvement d'une fillette de 10 ans dans un centre commercial de Transcona

C’est terrifiant, j’en tremble encore , a déclaré Rachel Hanson.

La mère explique que sa fille prenait sa pause déjeuner avec trois amis mercredi. Les quatre enfants avaient quitté leur établissement scolaire pour se rendre au centre commercial Safeway shopping Plaza situé à cinq minute de marche de l’avenue Kildare.

Rachel Hanson a raconté à la police que sa fille s’est ensuite dirigée seule vers le magasin Stop and Shop lorsque deux hommes l’ont approchée.

Les deux hommes l’ont abordée en lui demandant si elle avait des cigarettes ou un briquet et elle a répondu non , a expliqué Rachel Hanson.

Attrapée par le bras

Elle a alors continué à marcher et ils ont continué à lui parler. Elle n’a que 10 ans. Elle vient de faire sa rentrée en 6e année et elle n’a pas su quoi faire car ils l’ont rendue très mal à l’aise. Ensuite ils lui ont demandé si elle voulait de la marijuana, de la drogue et lui ont parlé de choses comme ça.

Mme Hanson raconte que les deux hommes ont dit à sa fille qu’elle devrait venir avec eux et qu’ils la ramèneraient .

Sa fille qui était en possession de son téléphone a alors menacé d'appeler la police. L’un des hommes l’a saisie par le bras pour ne pas la lâcher.

L’autre homme s’est placé en travers de son chemin, lui barrant le passage et essayant de la pousser vers le véhicule.

Ils l’ont immobilisée mais elle est parvenue à se libérer de leur emprise en les frappant avec ses poings et ses pieds , continue Rachel Hanson.

Ses trois autres amis sont venus la retrouver et ils sont tous retournés à l'école pour raconter à un enseignant ce qu’il venait de se passer. Le directeur adjoint de l'École élémentaire Arthur Day a appelé Rachel Hanson pour lui faire part des événements.

Renvoyés chez eux avec une lettre

Un porte-parole de la Division scolaire River East Transcona a déclaré dans un courriel à Radio-Canada que l'école avait été placée dans une situation de confinement durant l'après-midi, par mesure de prudence . L’accès à l'école était alors restreint mais les cours se sont déroulés comme d'habitude.

Les enfants ont également été renvoyés chez eux avec une lettre expliquant ce qui s'était passé.

La police de Winnipeg a déclaré avoir reçu un rapport au sujet de l'incident aux alentours de 12 h 20, mercredi.

Jeudi, la police a déclaré dans un communiqué de presse que la personne qui avait saisi la fille de Rachel Hanson portait un chandail rouge ou marron avec une rayure. Il est décrit comme un homme noir âgé de 16 ans, grand et de corpulence moyenne. L’autre homme est décrit comme un homme noir ou Autochtone, sans plus de détails.

Les deux hommes conduisaient un véhicule ou un camion utilitaire sport noir ou bleu, indique la police.

La police poursuit son enquête.