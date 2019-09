Des tonnes d'équipements de baseball collectés pour des enfants cubains

Reg Greve et sa femme, Ruth, originaires de Lockwood, ne rechignent pas à parcourir des kilomètres pour collecter ces équipements usagés de donateurs, dont des équipes membres de l’organisme Baseball Saskatchewan.

C’est tellement gratifiant, que cela vaut la peine de sillonner la Saskatchewan , dit Reg Greve.

Il sait de quoi il parle, puisqu’il n’en est pas à sa première expédition d’équipements de baseball à Cuba.

Tout a commencé il y a environ dix ans, lors d'un voyage de vacances sur l'île caribéenne.

Le couple a été ému d’observer des enfants qui jouaient au baseball en utilisant des branches d’arbre pour bâtons de baseball et des cailloux pour balles.

Il a alors décidé d’apporter pour ces enfants, lors de son voyage suivant à Cuba, quelques équipements usagés. La réaction des petits a marqué le couple profondément.

Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Ils étaient assis à admirer les gants. Ils étaient tout simplement fous de joie , raconte Reg Greve.

À gauche, Reg et Ruth Greve avec un voisin, Dave Jones. Reg Greve indique chercher encore des chaussures et gants pour la prochaine expédition d'équipements de baseball à Cuba. Photo : Fournie par Ruth Greves

Un de ses amis l’a mis en contact avec le ministre des Loisirs et des Sports de la province cubaine de Matanzas. Depuis, Reg Greve collabore avec des fermiers de la ville Varadero pour aider davantage.

Le couple utilise les services d’un interprète pour distribuer les équipements dans de petites communautés.

Nous avons découvert à quel point c’est précieux pour nous d’établir un contact personnel avec les Cubains, les écoles et les enfants. Cela donne un sentiment agréable et chaleureux , se réjouit-il.

Pour la prochaine expédition à Cuba, le couple a déjà collecté plus de trois tonnes d'équipements comprenant entre autres des uniformes, des casques, des gants, des balles, et des bâtons. Le couple cherche encore à collecter des dons de chaussures et de gants.

Avec les informations de Alex Soloducha, CBC