Jeux de société: l'âge d'or d'une industrie en constante expansion

En 1995, la sortie du jeu de société Catane a révolutionné l'ère du jeu de société classique comme le Monopoly ou le Risk.

L'arrivée d'une nouvelle génération de jeux, à la fois complexes et accessibles, a contribué à la démocratisation d'un univers qui était auparavant réservé à une sous-culture geek , explique le directeur général de Asmodee Canada, Jayson Pickford, un des plus grands distributeurs de jeux de société dans le monde.

Tout le monde a déjà joué au Monopoly mais très peu de personnes ont fini un jeu de Monopoly...Y'a des jeux comme Catane qui ont révolutionné le monde du jeu, avec plus de coopération, plus de stratégies et un tableau plus abstrait. Jayson Pickford, directeur général de Asmodee Canada

Depuis les 15 dernières années, l'industrie du jeu de société a connu une croissance constante, générant en 2018 un chiffre d'affaires mondial de 10,3 milliards $.

La boutique de jeux Meeplemart, située au centre-ville de Toronto, a dû déménager à 4 reprises depuis sa fondation en 2007 afin d'agrandir son inventaire.

Aujourd'hui, leur local s'étale sur 1830 mètres carrés et contient plus de 20 000 unités de jeux de société.

Cette croissance exponentielle a toutefois engendré un marché très compétitif, où les jeux de nombreux créateurs talentueux ne parviennent plus à se démarquer.

Avec 60 nouveaux jeux par semaine, c'est maintenant beaucoup plus difficile de créer un jeu qui maintient son succès! Joe Engelhardt, gérant de la boutique Meeplemart

Selon le gérant de MeepleMart, Joe Englehardt, pour qu'un jeu devienne un best-seller comme Ticket to Ride ou Carcassonne, les règlements doivent être faciles à apprendre et il doit être possible de gagner dès la première expérience .

Top 5 des jeux de société les plus populaires dans le monde: Catane

Carcassone

Pandemic

Dominion

7 Wonders source: www.BoardGameGeek.com

La firme de recherche en marketing ICv2 souligne que les jeux de société sont particulièrement populaires chez les trentenaires qui travaillent dans le secteur des nouvelles technologies.

Les gens qui travaillent avec des ordinateurs toute la journée sont portés à jouer à des jeux de société dans leur temps libre. Milton Griepp, directeur général de ICv2