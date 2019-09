20 ans de vestons bruns et de rigolade pour Infoman

Un gâteau? Des confettis? Très peu pour l’animateur de l’émission humoristique. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de célébrer. Radio-Canada m’a suggéré plein de façons de célébrer les 20 ans, parce que c’est gros – c’est vrai que c’est gros! Je ne le minimise pas. C’est quand même un exploit en télé au pays. C’est rare qu’on tough 20 ans. Mais moi, je ne suis pas un "fêteux". Je n’aime pas ça, vieillir , a-t-il expliqué en entrevue avec Mélanye Boissonnault, chroniqueuse culturelle de l’émission Les matins d’ici.

Le vrai cadeau, pour Jean-René Dufort, c’est plutôt la campagne électorale fédérale, déclenchée mercredi, qui prendra fin avec le scrutin du 21 octobre.

J’ai très hâte de m’amuser avec Maxime Bernier, Andrew Scheer, Mélanie [Joly]; de voir le trémolo de Justin nous dire qu’il faut continuer, dans son autobus de publicité qu’il n’a jamais pris... , a ajouté l’animateur.

Jean-René Dufort Photo : Radio-Canada

D’après lui, c’est dans cette excitation intarissable que réside le secret de sa longévité à l’écran.

Je pense que c’est parce que je suis niaiseux. C’est ça, le secret. C’est que moi, après 20 ans, je ne suis toujours pas tanné , a assuré Jean-René Dufort, qui se délecte encore des conférences de presse « en dessous d’un néon, avec trois verres d’eau » . Ça me fait encore rire.

20 ans de facétie

En deux décennies, Jean-René Dufort n’a pas changé de coupe de cheveux, et surtout, il a su multiplier les coups d’éclat. Un de ses grands moments : s’inviter – avec un chameau et un déguisement de Roi mage – au baptême de René-Charles Angélil, fils de René Angélil et de Céline Dion.

Jean-René Dufort et un âne Photo : Radio-Canada

Il faut rappeler que c’est avec son audace et son grand amour du ridicule qu’Infoman a su se tailler une place dans l’espace médiatique.

Le personnage est né lors de l’émission La fin du monde est à sept heures, animée par Marc-Labrèche, où Jean-René Dufort produisait des capsules quotidiennes. Il s’est un jour présenté, à un exercice à grand déploiement des pompiers de Montréal, déguisé en superhéros. On y simulait un déversement de produits toxiques dans les rues de la ville, avec en prime un camion renversé, des policiers, des personnes blessées, irradiées…

Le superhéros Infoman Photo : Radio-Canada

On voyait ça et on se disait, “C’est un peu ridicule. Tant que ce soit une simulation, pourquoi ne pas y aller jusqu’au bout? Si un superhéros arrivait pour les aider?” Et c’est la première fois que j’ai enfilé mon costume de superhéros. Je suis arrivé sur place, en superhéros, avec mon attitude de superhéros. Je suis allé voir les pompiers et j’ai dit “Bonjour les boys, est-ce que je peux vous aider? Voulez-vous que je soulève le camion?”

Après trois ans à l’émission de Marc Labrèche, Jean-René Dufort a pu voler de ses propres ailes. Et c’est ainsi qu’il est devenu « une espèce de penchant de superhéros de l’information », où son rôle est notamment d'éplucher les discours officiels pour en faire ressortir les absurdités.

Fausses nouvelles

Et des absurdités à présenter à l’écran, il y en a encore et toujours aujourd’hui. Dans le climat actuel, où les fausses nouvelles soulèvent bien des inquiétudes, Jean-René Dufort tient à rappeler que les médias peuvent parfois être leurs propres ennemis. Il a évoqué à ce chapitre la crise des médias, en rappelant les possibles écueils de l’appât du clic.

Le pire fléau, ce n’est pas les fake news, c’est les demi-fakes news; les nouvelles qu’on a rentrées un peu de force pour que ce soit une plus grosse nouvelle. Ça, je trouve que c’est un grave fléau. Jean-René Dufort

Il prend en exemple la photo de la bise, du regard embrasé qu’ont échangé Melania Trump et Justin Trudeau lors d’une rencontre en marge du G7, à la fin du mois d’août.

Justin Trudeau, Melania Trump, Donald Trump et Brigitte Macron lors du G7, le 25 août 2019 Photo : Pool/Getty Images / Andrew Parsons

Ça a fait le tour du monde, des médias fort sérieux [en ont parlé], et pourtant si on regarde l’image en continu, il ne s’est rien passé. Ce n’est pas une nouvelle. C’est une freeze frame qui a fait que ça a été un petit regard d’un 24e de seconde… Pourtant, tous les journaux sérieux l’ont repris en disant “Hey, quel regard!”. Mais il n’y a pas eu de regard!

Une émission, une blague à la fois, Jean-René Dufort continue sa quête de la vérité, à sa manière. Et c’est ce qu’il va continuer à faire cette année encore, à commencer par la campagne électorale.

Pour moi, le beau gâteau de fête, c’est lâchez-moi lousse dans les élections fédérales. Je vais nager dans les pancartes et les candidats, et je vais être heureux comme ça.

Avec les informations de Mélanye Boissonnault