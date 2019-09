Le vermicompostage, ça vous parle?

Vous habitez en logement et vous souhaitez composter, mais vous n'avez pas l'espace pour le faire? Pourquoi ne pas opter pour le vermicompostage. L'agronome Lili Michaud est une conférencière et auteure spécialisée en la matière. Voici quelques trucs pour s'y mettre sans se casser la tête... et sans laisser d'odeur désagréable.