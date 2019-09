Un nouveau bateau de sauvetage nautique pour Val-d'Or

Le nouveau protocole établi en 2019 par la MRC de la Vallée-de-l'Or fait en sorte que le service incendie de la Ville de Val-d'Or couvre maintenant une partie de la réserve faunique La Vérendrye.

L'embarcation permettra ainsi de faciliter le sauvetage sur les nombreux plans d'eau du territoire.

On a le sonar GPS qui permet de voir au fond des lacs pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle qu'on peut frapper, tous les équipements individuels pour les sauveteurs et les victimes qu'on va aller secourir , énonce le directeur du service incendie, Jean-Pierre Tenhave.

Le bateau de sauvetage nautique de la Ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

L'ancien bateau dégonflait souvent et avait vraiment besoin d'être remplacé, selon M. Tenhave. La qualité du bateau est beaucoup mieux, assure-t-il. Le côté supérieur, c'est que vu qu'il est un peu plus long, il est plus stable. La vitesse pour aller [au lieu du sauvetage] et revenir, on parle de 40 milles à l'heure.

Depuis le début de l'année, l'équipe de sauvetage est intervenue à 11 reprises auprès de personnes en détresse.

Le bateau de sauvetage pneumatique, qui peut accueillir jusqu'à 13 personnes, a été acquis au coût de 97 500 $.

- Avec la collaboration de Mélanie Picard