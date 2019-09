L'enquête en déontologie contre cinq policiers de Uashat interrompue

On a réalisé ce matin en contre-interrogeant un témoin qui témoignait à l'aide [...] d'une déclaration, qu'il référait à des notes, [et que ces] notes sont détruites ou inexistantes, ou ne sont pas disponibles. Évidemment, au nom du droit de défense pleine et entière, les gens ont le droit d'avoir l'entièreté de la preuve présentée contre eux et cette preuve-là n'est plus disponible , explique Jean-François Bertrand, l'avocat qui représente les policiers Guy Olivier, Pascal Bérubé et Raynald Malec.

Les deux parties interrogeaient ce matin une agente en relation humaine de la DPJDirection de la protection de la jeunesse qui est intervenue dans cette affaire.

Les cinq policiers sont cités pour manquements à leur code de déontologie dans le dossier d’un enfant qui aurait été agressé sexuellement.