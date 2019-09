McDonald’s veut automatiser la commande à l’auto grâce à l’intelligence artificielle

Fondée en 2017, cette entreprise en démarrage développe un agent conversationnel dédié au service à la clientèle de niveau humain .

Sa technologie, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA), n’était pas à la base développée expressément pour le service au volant, mais l’entreprise a rapidement compris qu’elle serait fantastique pour cette tâche, selon ce qu’on peut lire sur son site web.

La technologie d’Apprente se sert de l’apprentissage automatique, un procédé qui permet à l’intelligence artificielle d’apprendre et de s’améliorer à partir de données, pour comprendre des commandes formulées en différentes langues et avec différents accents.

Dans les restaurants McDonald’s, cette technologie devrait permettre une prise de commande plus rapide, plus simple et plus fidèle au service au volant , soutient la chaîne de restauration dans un communiqué.

McDonald’s indique d’ailleurs que l’agent conversationnel pourrait ensuite être intégré à ses kiosques libre-service et à son application mobile.

Bâtir une infrastructure technologique est un aspect fondamental de notre plan de croissance et nous permettra de répondre aux attentes grandissantes de notre clientèle, tout en simplifiant et en rendant plus agréable le travail des membres de notre équipe , a déclaré le président-directeur général de McDonald’s, Steve Easterbrook.

La chaîne dit qu’elle testera prochainement la technologie dans certains de ses restaurants.

McDonald’s a d’ailleurs acheté une autre compagnie spécialisée dans l’intelligence artificielle, Dynamic Yield, en mars.

Sa technologie permet de modifier automatiquement les menus du service à l’auto en fonction de l’heure et de la météo, et peut même reconnaître les plaques d’immatriculation afin de proposer à certains clients et clientes leur commande habituelle.