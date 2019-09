Quatre élèves de Rosemont hospitalisés après avoir joué avec du répulsif à ours

Une vingtaine d'enfants auraient été aspergés par du répulsif à ours, après que l'un d'eux eut trouvé une canette de poivre de Cayenne à l’école primaire Alphonse-Desjardins, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

L’incident s’est produit vers 8 h, jeudi matin. Un enfant aurait trouvé un dispositif de répulsif à ours; il aurait retiré la goupille et activé le dispositif de dispersion du produit, affectant les enfants autour de lui , a déclaré Stephan Gascon, d’Urgences-santé.

La bombe aurait été trouvée par un élève en dehors de l'école, puis ramenée dans la cour de récréation.

M. Gascon précise que 22 enfants ont été évalués et que quatre d’entre eux ont été hospitalisés. Ils souffraient de vomissements, de toux persistante et de brûlures aux yeux. L’incident ayant eu lieu dans la cour, l’école est restée ouverte.

C'est dommage que de tels instruments se trouvent à proximité des enfants. Je me demande quelle négligence il y a pu avoir , a déclaré Nicolas Fauron, beau-père d'un des enfants touchés.

Le Service de police de la Ville de Montréal indique qu’il n’y a pas d’élément criminel et qu’il s’agirait plutôt d’un accident. Impossible pour l’heure de savoir comment ce répulsif à ours, qui est beaucoup plus concentré que du répulsif à chiens, s’est retrouvé dans les mains de ces enfants du primaire.

L’école fera le point cet après-midi.

Avec les informations de Karine Bastien