Madame Chose : un nouveau restaurant immersif aux Galeries de la Capitale

L’établissement d'une superficie de 8000 pieds carrés ouvrira ses portes en décembre prochain au cœur des Galeries Gourmandes des Galeries de la Capitale.

La direction de Restos Plaisirs vante un concept totalement nouveau, mêlant multimédia et théâtralité.

Le décor est une transposition de la résidence de Madame Chose, décrite comme étant pétillante et exubérante , et offrira différentes ambiances. Cela va de la cour arrière à la cuisine, en passant par la clairière ou la remise.

Selon l'heure de la journée, les clients verront le lieu signé Olivier Dufour subir quelques variations en ce qui concerne l'offre alimentaire et l'ambiance.

Ce que nous voulons, c’est créer un décor qui soit une transposition de lieux, une illusion, exactement comme on le ferait au cinéma. Martin Roy, directeur marketing associé de Restos Plaisirs

Un visage connu vient également prendre les commandes de la cuisine. Le chef cuisinier Patrick Dubé (Saint-Amour et Le Bonne Entente) misera notamment sur des plats sans viande, au moment où les diètes végétariennes ou véganes sont de plus en plus prisées.

Dans la mesure du possible, on va vraiment travailler avec des artisans de la région de Québec, autant pour les légumes que l’élevage. Patrick Dubé

Les visiteurs pourront avoir les yeux rivés sur les fourneaux et observer le chef à l’œuvre, puisque la cuisine ouverte a été pensée en ce sens. En plus des 175 places disponibles dans le restaurant, un bar-lounge situé sous une coupole viendra agrémenter la résidence de Madame Chose.

De gauche à droite, le chef cuisinier Patrick Dubé, le PDG du Groupe Restos Plaisirs Pierre Moreau, le directeur marketing Martin Roy et le concepteur Olivier Dufour. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Le groupe Restos Plaisirs opère 13 restaurants, un service traiteur et deux boutiques de prêt à manger sous 8 marques différentes. Il emploie actuellement un millier d’employés à Québec et Lévis. Madame Chose créera une centaine d'emplois additionnels.

Avec les informations de Claudia Genel