La facture du déneigement explose

Le propriétaire de Déneigement trifluvien Robert Claveau s'est résigné cette année à gonfler le montant des contrats de déneigement de 25%. Une hausse inévitable selon lui : « Avec l'hiver qu'on a eu l'année passée, mais surtout celle de cette année, elle nous a rentré dedans solide. »

Selon monsieur Claveau, tous les propriétaires d'entreprises de déneigement ont eu des problèmes de rentabilité au cours des deux dernières années.

L'an passé on a fait 34 sorties. Avec 3 passages pour chacun de nos clients, c'était impossible d'arriver.

Depuis quelques semaines, les clients de monsieur Claveau ne cessent d'appeler pour comprendre la hausse de leur facture. « Si on n'a pas reçu 200 téléphones la semaine passée, on en a pas reçu aucun, » précise Robert Claveau qui ajoute qu'en « expliquant la situation les gens comprennent. »

Dans certains secteurs, les hausses des tarifs atteindraient même 33%.

Main-d'oeuvre très rare, salaire à la hausse

Derrière cette hausse de la facture de déneigement se cache un problème encore plus difficile à résoudre pour l'industrie. Cette année, le phénomène du manque de main-d'oeuvre représente à lui seul la majeure partie de l'augmentation des coûts.

Alors que les salaires horaires oscillaient entre 16$ et 23$ l'an passé, les employés qui s'engagent pour l'hiver prochain réclament maintenant de 18$ à 28$ de l'heure. « Pour certains, il faut donner 30$ de l'heure, sinon c'est d'autres entreprises qui viendront nous les voler, » déplore Robert Claveau.

La pénurie de main-d'oeuvre préoccupe tous les propriétaires d'entreprises de déneigement qui cherchent par tous les moyens à recruter. Trouver des employés avec un peu d'expérience semble encore plus difficile.

Devant l'impossibilité d'embaucher, Déneigement Trifluvien restreint le nombre de ses clients cette année. Robert Claveau a cédé une partie de son territoire et une partie de sa machinerie.

Tant qu'à engager n'importe qui et tant qu'à avoir de la misère et perdre la qualité du service qu'on donne, on aimait mieux diminuer la quantité de clients.

Robert Claveau, propriétaire de Déneigement Trifluvien