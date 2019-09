Gazoduq s’engage à verser 36 millions $ dans un Fonds pour les communautés

La région du Saguenay recevrait 10 millions de dollars, tout comme La Tuque. Un montant de 2 millions de dollars serait réservé pour la portion en Ontario.

L'entreprise y voit une manière de redonner aux communautés touchées par le passage de son pipeline de gaz entre le nord-est de l’Ontario et le Saguenay, afin d’exporter ce gaz vers l’Asie et l’Europe, principalement.

Le président de Gazoduq, Louis Bergeron, en a confirmé l'annonce jeudi matin à Rouyn-Noranda, en précisant que ces montants seraient versés sur une période de 25 ans, soit la durée de vie du projet.

C'est une première annonce des retombées économiques. Nous avons regardé la partie taxable en terres privées. On sait qu'au Québec la partie en terres privées est taxables alors que la partie en terres publiques ne l'est pas. Ce que nous avons fait, on a projeté le même calcul sur la partie terres publiques, et via un Fonds pour les communautés, on va allouer annuellement l'équivalent des taxes dans chaque région , a précisé M. Bergeron.

Gazoduq propose de redistribuer les sommes amassées dans ce Fonds entre quatre groupes.

Distribution du Fonds en Abitibi-Témiscamingue Municipalités riveraines du gazoduc : 65 %

Les MRC : 25 %

Organismes communautaires : Centraide Abitibi-Témiscamingue avec 1,2 millions de dollars et la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue avec 720 000 $

L'entreprise explique que cette ventilation découle des consultations réalisées dans les premières phases de rencontres en lien avec l'élaboration de ce projet et que cette distribution suggérée reflète les réalités et les besoins exprimés par les acteurs du milieu.

En pleine campagne électorale, les partis fédéraux seront appelés à se prononcer sur les projets de pipelines et de gazoducs, mais le président Louis Bergeron maintient le cap sur son propre agenda.

Notre travail est de continuer à faire notre consultation et les études d'impact qui sont en cours pour déposer nos demandes de permis vers la fin de l'année. L'exercice qu'on fait aujourd'hui répond à un besoin. Suite à nos consultations, nous avons eu beaucoup de questions sur les retombées économiques. À ce stade-ci, nous faisons notre travail et nous laissons les politiciens faire le leur , a précisé Louis Bergeron.

Rappelons que Gazoduq tente d'obtenir un permis pour construire une conduite souterraine de gaz naturel de 782 kilomètres.