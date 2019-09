« C'est une avancée immense », dit Jean Truchon du jugement sur l'aide médicale à mourir

Je vais passer l’hiver et le printemps. Après on verra. Jean Truchon

C’est ainsi que Jean Truchon décrit son avenir après la victoire remportée en Cour supérieure. Une victoire qui lui donne, de nouveau, le droit de réclamer l’aide médicale à mourir.

Un droit que la loi fédérale était venu entraver, Ottawa ayant mis comme condition que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible dans le cas d'une demande d'aide médicale à mourir.

Un critère trop restrictif , ont plaidé Jean Truchon et Nicole Gladu, l’autre demanderesse dans cette cause.

Ils ont eugain de cause. Dans un jugement étoffé rendu mercredi, le Tribunal a statué que les critères de mort raisonnablement prévisible, contenus dans la loi fédérale, et celui de fin de vie, dans la loi du Québec, enfreignaient les droits fondamentaux prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés.

C’est une victoire historique a déclaré leur avocat, Jean-Pierre Ménard, en conférence de presse jeudi à Montréal, aux côtés de Mme Gladu et de M. Truchon. Ces derniers parlent quant à eux d' avancée historique .

Me Ménard demande formellement aux législateurs fédéral et québécois, tous deux visés dans le jugement, à ne pas aller en appel.

Dans sa décision, la juge Christine Baudoin donne six mois aux législateurs fédéral et québécois pour agir. À Ottawa comme à Québec, on affirme vouloir prendre connaissance du jugement avant de décider de ce qui sera fait ultérieurement.

