NHL 20 : place aux joueurs de compétition

Avec NHL 20, qui sort vendredi, l’équipe de développeurs a misé juste et s’attire la faveur des plus grands noms de la communauté de joueurs.

Plus authentique, plus réaliste, d'un niveau de jouabilité supérieur. Les joueurs professionnels Michael Viens et Ryan Bouchard n’ont que de bons mots pour le jeu qu’ils ont tous deux eu l’occasion de tester avant sa mise en marché.

Les passionés de jeux vidéo enfin écoutés

Ils ont enfin écouté ce que nous avions à dire , dit Michael Viens, un joueur compétitif originaire de Sherbrooke au Québec. EAElectronic Arts propose cette année bon nombre d’éléments sur lesquels il comptait. De nouvelles animations font en sorte que le jeu est encore plus réaliste qu’avant, dit-il. Par exemple, les tirs sur réception, ou one timer, n’ont rien à voir avec les anciennes versions du jeu.

NHL 2020 propose les tirs signatures, qui reproduit les styles de tir les plus reconnaissables des plus grandes vedettes de la LNH, dont celui, foudroyant, de PK Subban. Photo : Electronic Arts

Il ne s'agit pas de changements radicaux, précise Ryan Bouchard, qui a remporté le tournoi Wild Gaming Finals dans l’État américain du Minnesota en 2019. Mais ils ont corrigé de petites choses qui font toute la différence.

Pour le directeur créatif de EA Sports NHL, Will Ho, les liens avec les joueurs sont de la plus haute importance. Notre personnel compte des gens qui s'emploient à créer des liens avec la communauté, à écouter les joueurs et à s'assurer qu'un problème soulevé soit entendu et que des solutions soient trouvées.

Des joueurs pris pour acquis?

Que la saison soit bonne ou mauvaise, les joueurs, animés par leur passion du hockey et du jeu vidéo, disent ressentir de l’excitation à l’arrivée de la dernière édition de NHL 20. On accueille la nouvelle version du jeu de la même façon qu’on accueille le retour de la saison de hockey , explique Cole Mogg, un Youtubeur spécialisé en jeu vidéo qui s’est procuré sa première édition du jeu en 2003 et qui n’en a raté aucune depuis.

Cole Mogg anime Tac Tix HD, une chaîne Youtube spécialisée en jeu vidéo, et se considère comme l'un des plus grands experts de la franchise NHL Hockey. Photo : Fournie par Cole Mogg

Chaque nouvelle saison, de nouveaux joueurs sont recrutés, les équipes ont une apparence différente. C’est la même chose en ce qui concerne le jeu vidéo. Cole Mogg, Youtubeur spécialisé en jeu vidéo

Michael Viens croit que cette fidélité est l’une des raisons pour laquelle les plaintes et suggestions adressées à EAElectronic Arts en matière de défauts du jeu ont souvent été laissés sans réponse.

Comme la clientèle est déjà fidélisée, parce qu’on est des passionnés de hockey, ils travaillent peut-être moins fort. Pour être honnête, je pense qu’ils font le minimum. Michael Viens, joueur de compétition

Ryan Bouchard abonde en ce sens. Les gens ont parfois l'impression que les développeurs de NHL ne s'intéressent pas vraiment au jeu, dit-il. On leur souligne des failles, et on dirait qu’ils ne sont pas pressés d’y remédier.

Des mises à jour sont effectuées tout au long de l’année, indique Will Ho. Le jeu qu'on joue au lancement à la mi-septembre est en réalité nettement meilleur dans deux mois, dans six mois, car nous essayons constamment d’améliorer l’expérience pour nos joueurs.

NHL Hockey (1991) et NHL Hockey 20. Le réalisme et la jouabilité du jeu NHL Hockey n'ont cessé d'évoluer depuis sa sortie il y a près de 30 ans. Photo : EA/NHL Hockey

Miser sur la compétitivité

Pour Michael Viens et Ryan Bouchard, qui prennent part à des compétitions où des sommes importantes d’argent sont en jeu, la qualité irréprochable de la jouabilité est essentielle, puisqu’une faille pourrait faire la différence entre une première et une dernière place au classement. Ils reconnaissent donc être plus exigeants envers les développeurs que les joueurs occasionnels.

Mais selon Ryan Bouchard, Electronic Arts a tout intérêt à prioriser autant que possible l’aspect compétitif du jeu.

Si le jeu est bon pour les compétiteurs, il sera aussi bon pour les joueurs occasionnels qui jouent pour le plaisir. Ryan Bouchard, joueur de compétition

Ryan Bouchard a remporté le tournoi Wild Gaming Finals dans l’État du Minnesota en 2019. Photo : Fournie par Ryan Bouchard

Les tournois de NHL Hockey ont vraiment pris leurs envols en 2018 avec l’implication de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans les tournois Gaming World Championship. L’an dernier, le commissaire de la ligue Gary Bettman s’est joint à l’événement et a remis le prix au vainqueur, Matthew Gutkoski.

Cela a dépassé les attentes de chacun au cours des deux premières années, dit M. Ho. C’est vraiment passionnant pour la LNH et pour les joueurs.

Cole Mogg croit au potentiel énorme de la scène compétitive, qui offre une grande visibilité au jeu.