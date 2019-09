Refus de carte d’identité à cause d’une seule lettre : ICBC revient sur sa décision

Nous pouvons faire une exception pour Mme Campbell et donner une pièce d'identité avec photo valable pour cinq ans , indique Lindsay Wilkins, une porte-parole de l' ICBCsociété d’assurance de la Colombie-Britannique , dans une déclaration.

La société d'État a refusé de dire pourquoi elle avait changé sa position, invoquant des préoccupations en matière de confidentialité.

Mme Nyoka détient deux pièces d’identité : son passeport canadien ainsi qu’une carte BC Services Card, mais sans photo.

En temps normal, ces deux documents auraient dû suffire à obtenir une carte d’identité provinciale. Mais un léger écart entre les deux pièces, son passeport inclut l'initiale du second prénom mais pas sa carte, empêchait la société d’assurance automobile de la Colombie-Britannique de lui délivrer une carte d’identité avec photo.

Nyoka Campbell a quitté le bureau de l' ICBCsociété d’assurance de la Colombie-Britannique avec sa nouvelle carte d’identité en main et un sourire aux lèvres.

Je me sens citoyenne alors qu'avant je me sentais citoyenne de seconde classe. Je me sens respectée et j'ai le sentiment de faire partie de la communauté.

Nyoka Campbell