Des élections provinciales aux fédérales, pas de répit pour les équipes de campagne

Mercredi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé le début de la campagne électorale fédérale, au lendemain des élections manitobaines.

Dans la circonscription provinciale de Tyndall Park, le siège de campagne de la députée libérale Cindy Lamoureux a été transféré à son père, Kevin Lamoureux, candidat dans Winnipeg-Nord au fédéral.

Mercredi matin, la plupart des affiches de campagne à l'effigie de la nouvelle élue avaient déjà été remplacées.

Le politologue au Collège Saint-Paul de l'Université du Manitoba Christopher Adams soutient que mener deux élections consécutives aura un impact sur les bénévoles.

La plupart des bénévoles pendant les campagnes provinciales le sont aussi pour les campagnes fédérales , affirme-t-il.

Un jour de repos? Qu’est-ce que c’est? s’amuse le directeur de la campagne de Cindy Lamoureux, Carlyle Foga, qui prévoit être bénévole pour celle de son père.

J’étais tellement content le soir des élections, ça m’a donné de l’énergie pour me lancer dans une nouvelle campagne cinq fois plus longue que celle de Tyndall Park , dit-il.

Les conservateurs ont obtenus 36 sièges aux élections provinciales. C'est quatre de moins qu'aux précédentes élections, mais le Parti progressiste-conservateur de Brian Pallister garde son statut de gouvernement majoritaire.

L’équipe de conservateurs qui soutient Joyce Bateman, en lice dans Winnipeg-Centre-Sud contre le libéral Jim Carr, dit être consciente de la fatigue des électeurs. Elle tentera de coordonner les activités en conséquence.

Christopher Adams doute de son côté que les votants soient affectés par ces campagnes électorales si rapprochées, car celle menée dans la province ne les a pas passionnés. Elle a été lancée un an avant la date prévue et pendant l’été.

Le taux de participation au vote de 55,4 % est légèrement plus bas que celui des élections de 2016.

Je pense que les partisans conservateurs seront motivés par [leur victoire]» , indique par contre le politologue.

La candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral dans la circonscription de Winnipeg-Centre, Leah Gazan, blâme Brian Pallister pour avoir lancé les élections provinciales un an plus tôt que prévu.

Elle qualifie cette décision de tort à la démocratie , car le premier ministre manitobain était conscient que les élections fédérales allaient avoir lieu tout juste après le scrutin provincial.

Leah Gazan affirme toutefois que le NPDNouveau Parti démocratique n’est pas découragé, et que les Manitobains ont l’air vivifiés par cette élection à venir.

Je pense que les gens veulent s’assurer qu’il y a des voix qui les représenteront dans la Chambre des communes , dit-elle.

Nous allons passer d’une élection à l’autre en espérant faire l'effet d'une boule de neige qui dévale une colline, on commence toute juste, mais la boule va devenir plus grosse et plus large et elle va rouler plus vite.

James Beddome, chef du Parti vert au Manitoba et candidat dans Winnipeg-Centre-Sud aux élections fédérales