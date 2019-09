Révocation du permis de pratique de l'infirmier Marc Voisine

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec révoque le permis de pratique de Marc Voisine, après que le Conseil de discipline de l'Ordre a reconnu l'infirmier coupable d'avoir abusé sexuellement d'une patiente lors de sa pratique à l'île d'Anticosti en 2017.

Marc Voisine devra également payer une amende totale de 5000$. Il a été reconnu coupable par le Conseil de discipline en juin dernier sur les deux chefs de la plainte qui le visait.

Dans la décision rendue le 6 septembre, on peut lire que La révocation de permis d'un professionnel est la sanction ultime qui ne doit être réservée et imposée qu'aux cas les plus graves. L'Ordre souhaite ainsi protéger le public en s’assurant que Marc Voisine ne reviendra pas à l’exercice de sa profession.

Avec la collaboration de Laurence Royer