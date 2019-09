Droit des enfants : Régine Laurent entend retourner « toutes les pierres »

Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), annonce une série de consultations afin de recueillir le point de vue des jeunes, des parents, des familles, des intervenants et des familles d’accueil.

À l'origine de la création de cette commission spéciale : le décès de la petite fillette de Granby, qui avait provoqué l’émoi de la population et de la classe politique québécoise, et dont le dossier sera de retour en Cour le 28 octobre prochain.

À ce jour, le père – qui a retrouvé sa liberté en attendant la suite des procédures judiciaires – est toujours accusé de nombreux chefs d'inculpation, dont négligence criminelle ayant causé la mort.

La belle-mère de la fillette, accusée de meurtre non prémédité, de séquestration et de voies de fait graves, demeure de son côté incarcérée.

Aujourd'hui la présidente de la CSDEPJCommission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse , Régine Laurent, et ses deux vice-présidents, André Lebon et Michel Rivard, présentent leur plan de travail, ainsi que le fonctionnement des audiences publiques prévu pour les prochains mois.

Nous avons l’intention de retourner toutes les pierres et d’entendre un maximum de personnes afin de formuler des recommandations à la fois concrètes, applicables, rigoureuses et en phase avec les attentes et les valeurs de la population. Régine Laurent, présidente de la CSDEPJ Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Les témoignages recueillis chez les différents intervenants permettront d’identifier des lacunes et des problèmes généralisés au sein du système de la protection de la jeunesse du Québec.

Rappelons que la Commission a comme but d'émettre des recommandations pratiques au gouvernement du Québec,et doit lui remettre son rapport au plus tard le 30 novembre 2020, des recommandations préliminaires pouvant aussi être émises en cours de mandat.

Mandat de la CSDEP Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a pour mandat d'examiner les dispositifs de protection de la jeunesse, dans les différents réseaux d'intervention concernés – santé et services sociaux, éducation, petite enfance, sécurité publique et judiciaire – de manière à identifier les enjeux et les obstacles et à formuler des recommandations au gouvernement du Québec sur les améliorations à apporter.

