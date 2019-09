Des centaines d'occupants de terres publiques en Abitibi-Témiscamingue doivent quitter

Chaque année, des personnes s'installent sur des terres publiques. Elles laissent parfois une tente, des biens personnels et investissent même dans la construction d'une maison ou d'un chalet.

En Abitibi-Témiscamingue, 125 occupants sans droits ont reçu une lettre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en 2019. Ils ont sept mois pour nettoyer le site et y retirer leurs biens.

Installations interdites sans autorisation : camps

chalets

véhicules désaffectés habitables

autres constructions permanentes

Catherine Ippersiel, relationniste de presse au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, explique que les installations permanentes ne sont pas permises.

Quand le bâtiment est vu ou a été porté à notre attention, il y a un affichage d'un avis qui se fait. Et c'est un avis qui est installé sur le bâtiment et qui indique qu'il y a un délai de sept mois à partir de la date de l'affichage pour libérer les lieux. C'est-à-dire que la personne qui va revenir à son camp, elle va prendre état de cet avis-là , souligne-t-elle.

Une fois le délai expiré, le ministère considère que les biens sur les terres publiques lui appartiennent. Un contrat de nettoyage du territoire est ensuite octroyé.

Les occupants illégaux peuvent venir nous dire "dans le fond c'était moi qui étais installé ici. J'ai ramassé mes choses", il n'y a pas de problème. Tous les bureaux des MRC sont équipés pour recevoir ces gens-là, il n'y a pas de problème. On n'intervient pas durant ces sept mois-là, nous sommes toujours ouverts à collaborer avec les occupants , soutient-elle.

Dénonciations et inspections

Catherine Ippersiel ajoute qu'en 2018-2019, 88 lieux occupés illégalement ont été libérés. De ce nombre, 90 % des occupants ont volontairement libéré le territoire après la période d'affichage prévue par la loi.

Tout type d'installation permanente est interdit, à moins qu'une autorisation du ministère de l'Énergie et des ressources naturelles soit octroyée. Photo : Radio-Canada

Les autres problèmes qu'on a, c'est que les gens qui vont s'installer sur les terres vont laisser leurs installations de fortune ou leurs installations qu'ils considèrent comme des camps de chasse, et les laissent là. Et si on est capable de laisser nos camps de chasse sur place, il y a bien des gens qui sont capables aussi de laisser leurs détritus , ajoute la relationniste.

Le ministère reçoit une centaine de dénonciations annuellement. En 2019, 51 inspections sont encore prévues à la suite de ces dénonciations.

Selon les données du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles , 43 biens ont été confisqués et dévolus dans la région en 2019.

On peut trouver de tout. C'est très particulier, les gens sont créatifs en forêt. Il va y avoir une espèce de shack dans le fond du bois comme on pourrait imaginer des constructions de plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a de tout. L'occupation sans droits, ce n'est pas toujours ce qu'on s'imagine. Oui, il y a des gens qui s'installent au milieu de leur forêt avec leur petit shack de bois, mais ce n'est pas toujours ça, donc c'est vraiment de respecter les règles , explique Catherine Ippersiel.

Un mandat de délégation de gestion des terres publiques a été octroyé aux municipalités régionales de comté en 2014. Dans la région, seule la MRC d'Abitibi-Ouest n'a pas d'entente de délégation.

Il est possible de s'installer sur une terre publique, mais pour une durée maximale de sept mois consécutifs.