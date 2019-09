Vancouver adopte un plan de dix ans pour l'art et la culture

Le conseil municipal de Vancouver a voté en faveur d’un plan décennal intitulé « Culture | Shift », dont l’objectif est que l'art et la culture soient présents dans tous les coins de la ville d'ici 10 ans.

Les priorités du plan comprennent notamment un accès plus facile et un coût de location abordables pour les espaces culturels, l’équité culturelle ainsi que la réconciliation et la décolonisation.

Le rapport fait des dizaines de recommandations et la Ville a alloué un montant de 3,2 millions de dollars pour les mettre en oeuvre. Cette somme est un plus petit pourcentage du budget de 2023, que le pourcentage du budget réservé aux services culturels en 2010.

« Ça ne semble pas être beaucoup », a déclaré la conseillère Adrianne Carr même si elle a voté en faveur.

Jessica Wadsworth, coprésidente du Comité consultatif des arts de la culture de Vancouver, a affirmé « avoir formulé des demandes raisonnables, mais nous pourrions certainement demander plus ».

Elle applaudit cependant le plan dans son ensemble, dont l’adoption survient après des mois de consultation avec des centaines de groupes artistiques.

Elle croit que le manque de financement majeur pour ce plan sera compensé par les gains d’efficacité que la Ville s’est engagée à faire dans ses divers départements.

La Ville espère augmenter de 74 322 mètres carrés la superficie occupée par des espaces culturels sur le territoire de la municipalité au cours des 10 prochaines années. Ceci comprendrait 400 espaces qui serviraient aussi de logements.

Le rapport recommande également au conseil municipal d'établir un groupe de travail pour la musique et d’embaucher une personne responsable de mettre en oeuvre la Stratégie pour la musique de la Ville.

Avec les informations de Justin McElroy