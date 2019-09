La cuvée 2019 des pancartes et slogans électoraux sous la loupe d'experts

Avec le début du bal électoral apparaissent les pancartes des principaux partis, avec l’objectif d’accrocher l’œil du passant et de faire connaître leurs candidats. Le but est-il atteint cette année? Des spécialistes en communications et marketing se prononcent.

Professeur associé au département de marketing à HEC Montréal, Jean-Jacques Strélisky, rappelle que la publicité électorale respecte invariablement certains codes pour justifier sa raison d’être. Il faut voir la tête des gens pour qui on vote, c’est la moindre des choses. Il faut passer son message, se montrer sous son meilleur angle , explique-t-il.

Il ne faut pas que ce soit trop compliqué , ajoute Bernard Motulsky, titulaire de la Chaire de relations publiques et communications marketing de l’UQAM. Quand vous passez en voiture ou en autobus, vous n’avez qu’une ou deux secondes.

M. Motulsky remarque toutefois une particularité des présentes élections : le peu de place accordée aux chefs et aux logos de certaines formations politiques. On ne mise ni sur le chef ni sur les partis. Est-ce que ça va être une campagne plus axée sur les candidats locaux? On verra , dit-il.

Les pancartes

Une pancarte du candidat libéral dans Laurier–Sainte-Marie, Steven Guilbeault. Photo : Radio-Canada / Alain Béland

Parti libéral du Canada

Jean-Jacques Stréliski (JJS) : Je n’ai pas détesté l’affiche du Parti libéral. Je trouve qu’il y a un effort qui a été fait là pour essayer de ramasser, en quelques icônes, les propositions qu’ils vont faire durant leur campagne.

Bernard Motulsky (BM) : Les libéraux ont pris un pari un peu audacieux avec leurs icônes, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous mets au défi de passer devant et de comprendre, de le décoder.

Les conservateurs ont inclus une évocation du drapeau québécois sur leurs pancartes dans la province. Photo : Radio-Canada

Parti conservateur du Canada

JJSJean-Jacques Stréliski : C’est très attendu, une espèce de rigidité bleue, avec un monsieur en cravate.

BMBernard Motulsky : Les conservateurs ont des affiches qui se font remarquer, qui sont double face, qui sont simples. Il n’y a pas le nom du chef, mais le nom du candidat se détache bien. Ils ont un contraste de couleurs plus punché.

Les pancartes du Bloc québécois présentent le chef en compagnie du candidat. Photo : Radio-Canada

Bloc québécois

JJSJean-Jacques Stréliski : La prestation que j’ai la mieux aimée, c’est peut-être celle du Bloc, qui va dans un style un peu différent, avec le selfie, dans l’air du temps.

BMBernard Motulsky : C’est cohérent avec le positionnement, on se rapproche de vous, on est avec vous, on travaille pour vous. C’est le nous qu’ils utilisent. On essaie de créer une proximité avec les gens. [Par contre,] ça encombre un peu plus le message.

Les pancartes électorales du NPD adoptent un style classique. Photo : Radio-Canada

Nouveau Parti démocratique

JJSJean-Jacques Stréliski : Elle fait la job, mais sans plus.

BMBernard Motulsky : Le NPD garde sa couleur traditionnelle, avec le candidat qui est un peu en plan éloigné, moins rapproché que les autres.

Les slogans

Ce qu’on cherche dans un slogan, c’est qu’il punche, c’est qu’on s’en souvienne, donc deux mots, trois mots , illustre Bernard Motulsky.

Pour le spécialiste en communication marketing, les slogans du Parti libéral, « Choisir d’avancer », et du Bloc québécois, « Le Québec, c’est nous », sont réussis. Ils disent exactement ce qu’ils veulent dire, alors ce sont les deux qui sont les plus simples, les plus punchés , résume-t-il.

Les pancartes du Parti vert ont un style classique. Photo : Radio-Canada

Par contre, selon M. Motulsky, la longueur des slogans choisis par le Parti conservateur, « Plus. Pour vous. Dès maintenant », et le Parti vert du Canada, « Ni à droite ni à gauche. Vers l’avant ensemble », joue en leur défaveur, puisque cela les rend difficiles à répéter et, donc, à retenir.

Entrevues réalisées par Jean-Sébastien Cloutier