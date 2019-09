L’auteur-compositeur-interprète Daniel Johnston s’éteint à 58 ans

L’artiste excentrique était une figure culte des scènes musicales alternatives et a été célébré entre autres par Tom Waits, Matt Groening et Kurt Cobain..

Ce dernier avait d’ailleurs contribué à donner une notoriété mondiale à Johnston en portant un t-shirt arborant le design de son album Hi, How Are You lors des MTV Music Awards de 1992.

Prolifique, le musicien a autoproduit des centaines de chansons et a sorti des dizaines d’albums.

Un documentaire paru en 2015, The Devil and Daniel Johnston, portait sur sa carrière musicale et sur ses problèmes de santé mentale.

Des milliers de personnes ont rendu hommage au musicien sur les réseaux sociaux, notamment le producteur et scénariste américain Judd Apatow.