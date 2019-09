Produits comestibles au cannabis : des intervenants en toxicomanie sont inquiets

L'arrivée des produits comestibles contenant du cannabis sur le marché canadien en décembre inquiète des intervenants qui travaillent en toxicomanie auprès des jeunes. Ils craignent que plus de jeunes soient attirés vers ces produits sucrés et que le nombre de cas de dépendance et d'intoxication augmente.

Luc Desjardins travaille au centre Portage Atlantique au Nouveau-Brunswick depuis 20 ans. Portage est un organisme canadien sans but lucratif, dont l’objectif est d’aider les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance.

Il a vu une transformation des habitudes de consommation chez les jeunes qu'il côtoie au centre dans le cadre de son travail.

Il y a 20 ans, oui, il y avait la cocaïne qui était là, des drogues de prescription. C'est devenu de plus en plus populaire et accessible et ça l'est encore. Il y a 20 ans, tu n'avais pas de jeune qui venait en traitement parce qu'ils consommaient seulement du cannabis , affirme Luc Desjardins qui explique que plusieurs facteurs contribuent à expliquer les changements d'habitude de ceux qui consomment.

Portage est un organisme canadien à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance et à mieux comprendre ce qui les a menés vers cette dépendance. Photo : Radio-Canada

Selon lui, le cannabis contient un plus grand pourcentage d'agent psychoactif (THC) et les gens banalisent ces produits comme étant inoffensifs, en particulier depuis sa légalisation aux fins récréatives. Or, parmi les centaines de jeunes qui sont accueillis à Portage Atlantique chaque année, 88 % ont affirmé avoir une dépendance au cannabis.

Les produits comestibles bientôt en vente

Pour les intervenants au centre de désintoxication, l'arrivée de produits comestibles contenant du cannabis tels que des biscuits ou des bonbons est inquiétante.

Ça peut être n'importe quel âge. Ça peut être 8, 12 ou 13 ans. Ils voient un muffin qui est dans le frigidaire ou sur le comptoir et le consomment. Ça peut être dangereux , lance Luc Desjardins, ajoutant qu'il peut être également difficile de contrôler la quantité de cannabis quand les consommateurs décident de faire leur propre recette.

Mia, qui a révélé dans un reportage publié mercredi l’évolution de sa dépendance aux drogues, est du même avis. Elle a terminé un séjour de six mois au centre de désintoxication Portage Atlantique. Elle dit que c'est très facile de trouver et consommer du cannabis et de dépasser les limites.

Je pense que c'est vraiment facile de prendre un brownie et le donner à quelqu'un et commencer à être parano. Il y a un de mes amis, la première fois qu'il a fumé de la marijuana il a fait un bad trip et il s'est ramassé à l'hôpital et depuis ce temps il a un problème de santé mentale. Fait que non, je ne supporte pas ça.

Pas de produits interdits au Nouveau-Brunswick

Le Québec a décidé d'interdire certains produits comestibles tels que les biscuits et les bonbons qui sont attirants pour les enfants par peur d'intoxication involontaire. Le Nouveau-Brunswick n’a pas l’intention d’interdire la vente de produits du cannabis achetés par les producteurs autorisés par Santé Canada.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, dit que la vente est tout de même bien encadrée par la réglementation fédérale. Il faut que ce soit vendu avec un emballage très neutre qui n'attire pas les enfants. Il y a des limites sur le montant de THC et c'est Cannabis NB qui est la seule agence autorisée à vendre des produits alimentaires. Elle ajoute que des programmes de sensibilisation et une campagne de marketing intitulée « C'est moi qui décide », sont en place pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la consommation du cannabis.

La société de la Couronne est la seule responsable de la vente et de la distribution du cannabis récréatif au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Portage Atlantique est d’avis que le gouvernement a la responsabilité d’en faire davantage pour prévenir et traiter la dépendance. On en parle, mais on n’en parle pas assez. Je regarde la télévision et il va y avoir une publicité et c'est très bref. Je pense que beaucoup plus devrait être fait dans les écoles, plus de discussions de groupe et d'impliquer les jeunes, de les impliquer dans la prévention , explique Luc Desjardins.

Depuis le début de la vente légale de cannabis, moins de cinq personnes âgées de 18 ans ou moins ont été hospitalisées au Nouveau-Brunswick en raison d’une intoxication à la marijuana dans la province. Un rapport complet sur les indicateurs de la consommation de cannabis chez les jeunes et ses effets sur la santé devrait être publié en 2020.