Place aux 10e Grand Prix Cyclistes

Président des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal (GPCQM) depuis sa création, Serge Arsenault n’avait pas à faire trop d’effort pour mousser son événement, mercredi après-midi, lors de la conférence de lancement.

On est ravi qu’autant de cyclistes aiment nos courses , s'est-il contenté de dire, quelques minutes avant qu’une impressionnante brochette de coureurs de l’élite mondiale ne vienne s’asseoir devant la presse.

Vainqueur des courses de Québec et Montréal il y a un an, l’Australien Michael Matthews n’a pas caché sa joie d’être de retour sur les lieux de ses triomphes. Ce sont des courses spéciales pour moi. J’ai de beaux souvenirs ici et je vais essayer d’en créer de nouveaux cette année , explique celui qui était devenu l’an dernier le deuxième coureur de l’histoire à balayer les deux Grands Prix québécois.

Mais le porte-couleur de Sunweb n’avait qu’à regarder autour de lui mercredi pour comprendre que la défense de ses titres s’annonce ardue. À deux semaines des Championnats du monde de vélo sur route en Angleterre, les poids lourds du circuit mondial n’ont pas hésité à traverser l’océan pour tester leurs jambes dans les côtes du Vieux-Québec et du mont Royal.

Le retour du roi Sagan

Tour à tour, Peter Sagan, Julien Alaphilippe, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas et Greg Van Avermaet ont exprimé leur hâte de se mesurer à leurs pairs sur les circuits ardus des GPCQM, une bonne préparation pour les Mondiaux.

Le parcours à Québec demeure inchangé, cette année. Les coureurs devront faire seize boucles pour une total de près de 202 kilomètres et 2976 mètres de dénivelé.

À Montréal, toutefois, deux tours ont été ajoutés au parcours habituel autour du mont Royal, faisant grimper le total à presque 220 kilomètres et 4734 mètres de dénivelé.

Véritable rock star du circuit de l’Union cycliste internationale (UCI), le Slovaque Sagan refuse de prêcher par excès de confiance malgré des victoires à ses deux dernières présences au Grand Prix de Québec, en 2016 et 2017.

Ce sont de longues courses et on ne sait jamais ce qui peut arriver. On verra , a t-il répondu avec son flegme habituel à un journaliste lui soulignant que le parcours semblait taillé sur mesure pour lui.

Il faut dire que Peter Sagan ne sera pas le seul dans son élément vendredi. Meneur du classement général de l’UCI, cette saison, Julien Alaphilippe effectue un retour aux GPCQM après deux ans d’absence. Ce sont deux courses qui me plaisent beaucoup, surtout celle de Québec qui correspond plus à mes qualités , a expliqué le Français, révélation du dernier Tour de France.

Même son de cloche chez le Belge Greg Van Avermaet, trois fois deuxième, à Québec, mais jamais vainqueur. Je suis encore motivé à essayer de gagner à Québec. J’ai les jambes pour faire un bon résultat, mais je ne sais pas si ça va se traduire par une première, deuxième ou troisième place.

Des Québécois en tête

Les ténors du circuit devront aussi se méfier des coureurs locaux. Trois des 18 équipes du circuit mondial présentes aux Grands Prix feront confiance à un Canadien pour mener leur formation, en fin de semaine.

Participants du dernier Tour de France, le Québécois Hugo Houle (Astana) et l'Ontarien Michael Woods (EF Education First) profiteront assurément de l’énergie de la foule, tout comme Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), récemment revenu à la compétition après une opération visant à régler un problème artériel.

À cela s’ajoutent Guillaume Boivin, dont la formation continentale Israel Cycling Team a été invitée, et les coureurs de l’équipe nationale canadienne.

Les Grands Prix sont là pour rester

Serge Arsenault n’a pas caché que son prochain défi était de s’assurer que les GPCQM allaient demeurer un événement sportif incontournable au Québec pour les décennies à venir .

L’organisation en est à la dernière année d’un contrat de 3 ans avec l’UCI, mais à écouter le maire Régis Labeaume, également présent à la conférence de presse, le renouvellement de l’entente est presque une formalité.

On veut continuer au moins trois ans. L’événement est maintenant à maturité et on ne voit pas le bout de ça , a assuré le maire de Québec. D’autant plus que l’UCI aime beaucoup les deux événements, a-t-il expliqué, lui qui a récemment rencontré le président de l’organisme, David Lappartient, lors des Championnats du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne.

Reste maintenant à renégocier l'essentielle participation financière des villes de Québec et de Montréal en vue d’une nouvelle entente avec l’UCI. Car les deux Grands Prix sont indissociables, précise le maire de Québec. Mais il demeure convaincu qu’il trouvera rapidement un terrain d’entente avec son homologue montréalaise Valérie Plante et Serge Arsenault.