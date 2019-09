Après le 10 septembre, une assemblée plus diversifiée

L’Assemblée législative du Manitoba a changé depuis mardi soir : elle comprendra désormais plus de femmes, mais moins d’Autochtones, ainsi que six personnes de couleur, dont les trois premiers députés noirs de la province. 6 des élus sont reconnus pour pouvoir s’exprimer en français.

Le NPD a fait élire le groupe d’élus le plus diversifié de son histoire. Il compte ainsi 2 Indo-Canadiens (Diljeet Brar dans Burrows et Mintu Sandhu dans The Maples), une députée de la commnauté philippine (Malaya Marcelino dans Notre Dame) et 5 Autochtones (Wab Kinew dans Fort Rouge, Ian Bushie dans Keewatinook, Bernadette Smith dans Point Douglas et Amanda Laithlin dans The Pas-Kameesak).

Le PC compte aussi un élu de la communauté philippine, Jon Reyes, réélu dans Waverley.

Il y avait 4 personnes de couleur en 2016; il y en aura 7 dans la nouvelle législature. Il y aura aussi 7 Autochtones, alors qu’il y en avait 8 avant le déclenchement des élections.

Les deux députés conservateurs métis, Alan Lagimodiere (Selkirk) and Bob Lagassé (Chemin Dawson), ont été réélus tandis que Collen Mayer a perdu son siège de Saint-Vital.

Dijeet Brar a remporté la circonscription de Burrows pour le NPD. Photo : Radio-Canada

Les trois premiers députés noirs sont Uzoma Asagwara (Union Station) et Jamie Moses (Saint-Vital) pour le NPD et Audrey Gordon (Southdale) pour le PC.

Les 16 femmes élues (parmi lesquelles Uzoma Asagwara se définit comme queer) représentent 28 % de la députation.

La néo-démocrate Lisa Naylor, dans Wolseley, est la seule élue ouvertement homosexuelle.

Les six députés reconnus pour être capables de s’exprimer en français (Wab Kinew, Dougald Lamont, Bob Lagassé, Jon Gerrard et Jon Reyes et Adrien Sala) forment un peu plus de 8 % de la députation.

Des votes et des chiffres

Si le parti au pouvoir demeure le même, les conservateurs ont cependant perdu des circonscriptions, tandis que le NPD en a gagné et les libéraux sont de retour aux total de sièges qu’ils avaient obtenu en 2016.

Électeurs inscrits : 853 378

Suffrages exprimés : 472 575

Taux de participation : 55,4 %

Les votes du Parti conservateur :

221 007 voix, 47,1 % des voix exprimées – 36 élus

Les votes du NPD :

147 337 voix, 31,4 % des voix exprimées – 18 élus

Les votes Parti libéral :

67 978 voix, 14,5 % des voix exprimées – 3 élus

Les votes Parti vert :

30 175 voix, 6,4 % des voix exprimées – 0 élu

Des circonscriptions perdues et gagnées

Mardi soir, le NPD a fait des gains aux dépends des autres partis : Burrows (gagnée des libéraux) Keewatinook (des libéraux), St. James (du PC), Saint-Vital (du PC), Thompson (du PC) et Transcona (du PC). Parmi les nouvelles circonscriptions de la carte électorale, ils ont aussi remporté Notre Dame et Union Station. Ils ont enfin remporté The Maples, qui était représenté par un député indépendant à la dissolution de la Chambre.

Sièges NPD en 2016 : 14

À la dissolution de la Chambre : 12

Remporté le 10 septembre : 18

Le Parti conservateur qui détenait 40 sièges en 2016, en a remporté 36 mardi. Il a perdu Thompson, Transcona, Saint-Vital et St James.

Les libéraux ont conservé Saint-Boniface et River Heights et fait un gain dans Tyndall Park aux dépends du NPD.

Avec des informations de CBC, Chloé Dioré de Périgny et Martin Bruyère.