Un double meurtre à Dieppe sème la consternation dans le voisinage

Un proche a confirmé à CBC que les victimes sont Bernard et Rose-Marie Saulnier, âgés respectivement de 78 ans et de 74 ans au moment de leur meurtre.

Mme Saulnier était bien connue dans la communauté. Infirmière de profession, elle était aussi nutritionniste, herboriste et naturopathe. Elle travaillait depuis cinq ans au magasin de produits naturels Sequoia de Dieppe.

Le commerce lui a rendu hommage sur sa page Facebook. La mort inattendue de Rose-Marie nous a beaucoup touchés. Elle était une membre irremplaçable de la famille Sequoia et de la communauté depuis plus de 30 ans. Elle a eu un impact sur tant de vies, y compris les nôtres.

D’après sa nécrologie, M. Saulnier était aussi très actif dans la communauté, notamment au sein du club Rotary de Dieppe. Au cours de sa carrière professionnelle, il avait présidé l’entreprise Acadia Electric.

Le couple avait deux fils.

Leurs voisins, comme John Cormier, qui vit dans le quartier depuis 24 ans, sont consternés.

Je connaissais bien la madame, elle avait un petit chien qu’elle marchait ici et moi aussi j’ai un chien, donc on se croisait souvent et on jasait un peu. Elle était très gentille… C’est un choc de savoir ce qui s’est passé!

John Cormier espère qu'ils trouveront rapidement le ou les coupables. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Sa peine est teintée d’un peu d’appréhension, puisque la GRC n’a pour l’instant aucun suspect, même si, très tôt dans l’enquête, elle a fait savoir que la population n’avait pas de raisons de s’inquiéter.

La GRC ne croit pas que c’est un crime commis au hasard, on mène enquête pour en savoir plus , a encore déclaré un porte-parole, le sergent Nick Arbour, mercredi.

C’est un quartier très tranquille, jamais eu de dérangement, jamais de drame ou rien que ce soit , affirme Dana Roussel, qui vit dans le quartier depuis 20 ans.

Le quartier est notamment peuplé de nombreuses familles. Deux garderies se trouvent d’ailleurs à proximité du lieu de la maison où les corps des victimes ont été trouvés.

J’espère qu’ils vont trouver qui a fait ça. [...] C’est pas confortable de se sentir comme ça dans notre coin , conclut John Cormier.

Avec les informations de Wildinette Paul